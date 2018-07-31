Сводка происшествий 21 - 31 июля 2018

21 июля

В Дежурную часть ОМВД России по г.о. Дубна поступило заявление том, что в период с 21:00 21 июля до 11:00 22 июля в правобережной части города, в доме по пр-ту Боголюбова 16А украли с лестничной площадки 2 велосипеда. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Описание похищенного имущества:

1. велосипед STERN MIRA 2.0, рама белого цвета с узорами темно-синего и бирюзового цвета. № рамы FGM216J067213

2. велосипед STINGER рама черно-красного цвета с надписями белого цвета. № рамы GW336915.

Ещё одно заявление поступило в полицию о краже двух газовых баллонов красного цвета ёмкостью 25 литров каждый и металлической лопаты. Данное имущество похищено свободным доступом от «Автодома», который находится на берегу реки Волга, в районе ул. Ратмино.

При получении оперативно-значимой информации по вышеуказанным фактам необходимо сообщить по телефонам:

Дежурная часть: 8-496-214-71-19, 8-496-212-29-04 или по номеру 02 (112)

Уголовный розыск: 8-496-214-72-90, 8-496-214-75-88, 8-496-214-73-4

26 июля

В Дежурную часть ОМВД России по г.о. Дубна поступило заявление том, что двое граждан, предоставив удостоверения сотрудников газовой службы, продали свекрови заявительницы прибор за 15 тысяч рублей. Данные лица пояснили, что при отсутствии данного прибора в квартире может произойти взрыв газа. В настоящее время по данному факту ведётся проверка.

В полицию поступило ещё несколько тревожных сообщений о том, что по одному из домов по ул. Ленинградская и 9 Мая ходят мужчины, которые представляясь сотрудникам газовой службы, предлагают установить счётчики, а также же предоставляя удостоверения, предлагают провести проверку труб.

Уважаемые жители города Дубна!

Полиция убедительно просит Вас быть бдительными! Если к вам в дом (в квартиру) звонят люди, представляющиеся сотрудниками разных служб, и просят открыть дверь по тем или причинам, не торопитесь их впускать. Настоятельно рекомендуем вам позвонить в эту службу (к примеру, «04 служба газа»), и узнать, работает ли там человек под фамилией, которую он вам назвал.

Если диспетчер подтвердит, что такие специалисты были направлены по вашему адресу, тогда можно приоткрыть им дверь и попросить показать удостоверения, и сверить их с фотографиями в нем. После этого только впустить в квартиру и проконтролировать их работу.

Будьте более бдительны в приобретении предлагаемых вам товаров или каких-либо услуг. Возможно, данные товары могут продаваться по сильно завышенным ценам.

Если вы или ваши близкие стали жертвами мошенников, или вы подозреваете, что в отношении вас планируются противоправные действия — незамедлительно обращайтесь в Дежурную часть по телефонам: 8-496-214-71-19,8-496-212-29-04 или 02 (112)

29 июля

В Дежурную часть ОМВД России по г.о. Дубна поступило заявление том, что в период с 08:00 до 14:00 29 июля в левобережной части города, с неохраняемой стоянки в одном из домов по ул. Программистов угнали автомобиль марки «Рено Логан» г.н. У962РТ69, белого цвета, 2015 года выпуска, VIN-X7L4SRAT452647902.

Особые приметы автомашины: имеется трещина на переднем бампере с левой стороны.

При получении оперативно-значимой информации по вышеуказанному факту сообщать по телефонам:

Дежурная часть:8-496-214-71-19, 8-496-212-29-04 или по номеру 02 (112)

Уголовный розыск: 8-496-214-72-90, 8-496-214-75-88

30-31 июля

В Дежурную часть ОМВД России по г.о. Дубна поступило заявление том, что в период с 20:00 30 июля до 08:00 31 июля в правобережной части города, в доме по пр-ту Боголюбова 16А украли с лестничной площадки велосипед. Описание похищенного имущества: велосипед Atom Racing, рама серо-чёрного цвета с жёлтыми надписями, дисковые тормоза.

Позднее, по этому же адресу, поступило ещё одно заявление о хищении двух велосипедов с лестничной площадки. В настоящее время по данным фактам проводится проверка.

Описание похищенного имущества:

1. велосипед Stern Energy 1.0, черно-красного цвета, № рамы V60039752

2. велосипед Stern Energy 1.0, ярко зеленого цвета, № рамы V60039758

В связи с участившимися случаями краж велосипедов сотрудники полиции рекомендуют жителям города не оставлять их без присмотра, по возможности хранить в квартирах или гаражах. Так как использование механических средств охраны в виде велозамков - не являются гарантом безопасности велосипедов.

При получении оперативно-значимой информации по вышеуказанному факту необходимо сообщить по телефонам: