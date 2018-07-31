Спортивный парад на стадионе «Волна». Видео

Пожалуй, одно из наиболее масштабных событий, приуроченных к Дню города, прошло на стадионе «Волна». В истории этого старейшего в Дубне спортсооружения много славных страниц.

28 июля перед переполненными трибунами стадиона, в парадной колонне прошли ветераны спорта и их достойные приемники.

В программе «Футбол со звёздами» на новом поле стадиона дубненские футболисты встретились с ветеранами сборной России. За команду «звёзд» играли: В.Хидиятуллин, Ю.Ковтун, В.Шмаров, Д.Ананко, В.Кеченов, Ю.Гаврилов, О.Кужлев, С.Юран. Ворота защищал А.Сметанин, тренер сборной ветеранов О.И.Романцев.

Победили в этом празднике и те, кто занимается спортом, и те, кто приходит на стадион в качестве зрителей.

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