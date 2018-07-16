Список парковок личных авто в местах проведения мероприятий Дня города

27 июля 2018 года

МАУДОД «Хоровая школа мальчиков и юношей «Дубна» (ул. Векслера, д.22): 19.00 – Международный фестиваль.

Автотранспорт можно разместить на парковочной зоне при пересечении улиц Ленинградская и Векслера, а также у магазина «Магнит» по ул. Ленинградская.

28 июля 2018 года

Парк семейного отдыха, в течение всего дня - Автотранспорт можно разместить на парковочной зоне ТРК «Маяк» со стороны пр. Боголюбова, у городского Узла связи и Бизнес-центра.

Водный стадион: 12.00- торжественное открытие стадиона. Фестиваль водных видов спорта - Автотранспорт можно разместить на парковочной зоне у памятника В.И. Ленину, а также на ул. Станционная у автосервиса.

Пл. Космонавтов: 11.00-14.00 - Детское карнавальное шествие - Автотранспорт можно разместить в парковочных местах у левобережного рынка, ул. Октябрьская, Свободы.

Стадион «Волна»: 14.00 - открытие стадиона. Футбол - Автотранспорт можно разместить на парковочной зоне ул. Жуковского напротив ДМЗ и МКБ «Радуга».

По мероприятиям на набережных Комсомольская и Менделеевская, а также в сквере им. Мещерякова – парковка автотранспорта по ул. Спортивная и Векслера будет закрыта.