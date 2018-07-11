Спасатели вытащили пьяного мужчину из водохранилища в Дубне

10 июля спасатель Артем Горячев, производя обход территории на Левобережном пляже Иваньковского водохранилища города Дубна, заметил компанию, которая звала мужчину, заплывшего далеко за буйки. Мужчина по внешним признакам был в сильном алкогольном опьянении и не мог самостоятельно выбраться из воды.

«Спасатель подплыл на весельной лодке максимально близко к утопающему. С помощью спасательного средства <…> пострадавший был эвакуирован из воды и взят на борт спасательного судна. На берегу ему была оказана доврачебная помощь, от госпитализации мужчина отказался», – говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» настоятельно рекомендует всем жителям и гостям Московской области безукоризненно соблюдать правила безопасности на воде, купаться только строго в отведенных для этого местах, не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения.