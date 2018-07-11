Спасатели вытащили пьяного мужчину из водохранилища в Дубне

10 июля 2018 года спасатели вытащили из Иваньковского водохранилища в подмосковной Дубне нетрезвого гражданина, который не мог самостоятельно выбраться на берег
10 июля спасатель Артем Горячев, производя обход территории на Левобережном пляже Иваньковского водохранилища города Дубна, заметил компанию, которая звала мужчину, заплывшего далеко за буйки. Мужчина по внешним признакам был в сильном алкогольном опьянении и не мог самостоятельно выбраться из воды.
«Спасатель подплыл на весельной лодке максимально близко к утопающему. С помощью спасательного средства <…> пострадавший был эвакуирован из воды и взят на борт спасательного судна. На берегу ему была оказана доврачебная помощь, от госпитализации мужчина отказался», – говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».
Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» настоятельно рекомендует всем жителям и гостям Московской области безукоризненно соблюдать правила безопасности на воде, купаться только строго в отведенных для этого местах, не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения.