С днем рождения, Дубна!

22 сентября 1956 года указом президиума Верховного Совета РСФСР № 751/21 «О расширении черты города Дубно Калининской области и его передаче в состав Московской области» в состав города Дубно были включены населенные пункты Большая Волга Иваньковского поселкового Совета, Александровка, Козлаки, Ново-Иваньково, Ратмино и Юркино Александровского сельсовета Кимрского района Калининской области, а также город Дубно был передан из Калининской области в состав Московской области.

25 декабря 1957 г. Московский облисполком ходатайствовал перед Президиумом Верховного Совета РСФСР об уточнении названия города. В справке, приложенной к этому ходатайству, говорится: «Правильное наименование этого города следует считать Дубна, так как город назван по реке Дубне, на берегу которой он расположен». 8 января 1958 г. был издан указ Президиума Верховного Совета РСФСР: «Город Дубно Московской области впредь именовать городом Дубна». Так Дубна окончательно стала Дубной.