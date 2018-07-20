Ремонт в ДК «Мир»

Дизайн-проект был подготовлен архитектурным бюро Анны Колесниковой. В ходе ремонтных работ будут полностью реконструированы главный холл и холл при входе, выставочный зал, гардероб, а также увеличено помещение кассы. В данный момент заканчиваются работы по полной замене системы отопления. Планируется, что уже к середине осени наш Дом культуры распахнет свои гостеприимные двери в новых стильных интерьерах!