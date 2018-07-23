Поздравление от руководства Дубны с Днем города

Наш город стоит в начале пути великой реки Волги, а мы сегодня соединяем ее берега. Мы развиваем международное сотрудничество в рамках научной деятельности и гордимся тем, что именем нашего города назван 105-й элемент таблицы Менделеева. ОЭЗ «Дубна» признана лучшей среди особых экономических зон России, и мы продолжаем создавать привлекательные условия для инвесторов и резидентов.

Дубна ‒ уникальное место, в котором рождаются яркие идеи и возможности, открываются новые горизонты и проводятся важнейшие научные эксперименты. Наши достижения немыслимы без атмосферы и энергетики наукограда.

Каждый из нас любит Дубну по-своему. Живописная природа, реки и леса, уютные зеленые улицы и поющие птицы за окном. Это город для жизни, любимого дела, для создания семьи, рождения и воспитания детей. Мы гордимся Дубной и хотим сделать ее еще лучше и краше.

Сегодня мы видим, как меняется наш любимый город. За год мы обновили асфальтовое покрытие на 70% городских дорог и подошли к историческому моменту ‒ соединению правого и левого берегов Волги. В декабре мы запустим движение по мосту, до конца года достроим лечебный корпус, сделаем капитальный ремонт детского сада «Мечта». Ко дню города мы открываем обновленный стадион «Волна» и возрождаем былую славу Водного стадиона им. Нехаевского.

Впереди у нас еще больше интересных проектов. Но все они могут быть реализованы только с вашей поддержкой, дорогие дубненцы! От всей души говорим спасибо всем, кто участвует в реализации планов, трудится и вносит вклад в развитие и процветание Дубны.

Особые слова благодарности ‒ людям, которые создавали и строили наш любимый город с первых дней основания. Вы сформировали главные ценности Дубны, вложили свою душу и сделали город гостеприимным, родным, открытым, культурным и светлым.

С праздником, с Днем города!