Порядок начисления помощи малоимущим

Размер государственной социальной помощи устанавливается в расчете на месяц и составляет:

для малоимущей семьи – в размере разницы между суммой величин прожиточных минимумов, установленных в Московской области для соответствующих основных социально-демографических групп населения, к которым относятся члены малоимущей семьи, и общим доходом семьи (величина прожиточного минимума для трудоспособного населения – 13 478 руб., для пенсионеров – 9 071 руб., для детей – 11 881 руб.);

для малоимущего одиноко проживающего гражданина – в размере разницы между величиной прожиточного минимума и общим доходом гражданина (величина прожиточного минимума для трудоспособного населения – 13 478 руб., для пенсионеров – 9071 руб., для детей – 11 881 руб.);

для семей, состоящих из граждан, являющихся пенсионерами - в размере разницы между 150 % суммы величин прожиточных минимумов для пенсионеров (13 606,50 руб. на одного пенсионера) и общим доходом семьи;

для одиноко проживающего пенсионера - в размере разницы между 150 % величины прожиточного минимума пенсионера (13 606,50 руб.) и общим доходом гражданина;

для семей, состоящих из ветеранов ВОВ, а также для одиноко проживающих ветеранов ВОВ – в размере разницы между 200 % величины прожиточного минимума для пенсионеров (18 142 руб. на одного человека) и общим доходом семьи или доходом одиноко проживающего гражданина.

При этом размер государственной помощи на одного члена семьи или одиноко проживающего гражданина не может быть менее 300 рублей и не должен превышать 1000 рублей в месяц или 6000 рублей в календарном году, а на одиноко проживающего ветерана ВОВ или члена семьи, состоящей из ветеранов ВОВ, не может быть менее 300 рублей и не должен превышать 1000 рублей в месяц или 7000 рублей в календарном году.

Государственная социальная помощь назначается решением начальника Дубненского управления социальной защиты населения и выплачивается единовременно или с периодичностью и в сроки, указанные в решении о назначении государственной социальной помощи.

В состав малоимущей семьи при расчете среднедушевого дохода включаются лица, связанные родством и (или) свойством. К ним относятся совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство супруги, их дети и родители, братья и сестры, пасынки, падчерицы.

При расчете среднедушевого дохода учитываются все виды доходов, полученные каждым членом семьи или одиноко проживающим гражданином в денежной и натуральной форме.

Перечень видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода, определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи».

Дополнительно сообщаем, что государственную услугу по оказанию государственной социальной помощи можно оформить через «Портал государственных и муниципальных услуг Московской области» по адресу: uslugi.mosreg,ru.

Регистрацию на «Портале государственных и муниципальных услуг Московской области» необходимо подтвердить в «Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг».