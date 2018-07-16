Помогаем улучшить дороги Подмосковья

Строительство 11 пн, 16.07.2018 - 09:43
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Владимир Романцов, Главный эксперт Отдела взаимодействия со средствами массовой информации
На портале "Добродел" проходит сбор предложений по ремонту и благоустройству дорог Московской области на 2019 год. Какие дороги будут включены в план ремонта, где необходимо установить освещение, создать парковку или ликвидировать пробку, установить автобусный павильон, построить тротуар или пешеходный переход – выбирать Вам!
Перейдите по ссылке https://dobrodel.mosreg.ru/dorogi2019/ и отметьте те дороги в Дубне, которым, по вашему мнению, необходим ремонт. Вместе сделаем дороги Подмосковья лучше!
#ДорогамБыть!