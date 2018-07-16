Помогаем улучшить дороги Подмосковья

На портале "Добродел" проходит сбор предложений по ремонту и благоустройству дорог Московской области на 2019 год. Какие дороги будут включены в план ремонта, где необходимо установить освещение, создать парковку или ликвидировать пробку, установить автобусный павильон, построить тротуар или пешеходный переход – выбирать Вам!