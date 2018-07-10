Показания к применению. Видео

Несколько вопросов, на которые предстояло получить ответы 9 июля на брифинге в администрации Дубны, касались медицинского обслуживания в поликлинике на Большой Волге.

Просто так, как известно, на рентген народ у нас не ходит. Но если он идёт в этот кабинет, значит это кому-нибудь нужно. Прежде всего, нужно врачу, чтобы определиться с диагнозом. Ну и пациенту не мешает знать о своём здоровье больше, чем он знает без этой волшебной процедуры.

И вот приходит человек с направлением от доктора в соответствующий кабинет. Прислоняют его к холодному экрану, заставляют дышать-не дышать, после чего разрешают одеться и предупреждают, что по причине неисправности стационарного аппарата, снимок ему сделали на мобильном, но он может «не пробить». Пациенту, конечно обидно, что он такой «непробиваемый», а каково доктору, если он получит совсем не то, что есть на самом деле.

Но все мы знаем, что беда не приходит одна. Вторая новость была о том, что назначенная в этом медучреждении гастроскопия состояться не может по причине неисправности гастроскопа. Получить эту медуслугу можно было бы съездив в ДЦГБ на левый берег, правда, предварительно записавшись по телефону.

Записаться удалось по указанному на талончике телефону. Но без результатов анализов, которые были сданы за неделю до этой процедуры в поликлинике на БВ и готовы не были, попасть на приём к врачу никакого шанса не осталось.

Следует сразу отметить, что неработающее оборудование, несогласованность в передаче данных (анализов в данном слуаче) никакого отношения к добросовестно работающим врачам, медсёстрам и другому медперсоналу не имеет.

Процедуру гастроскопии и многое другое в былые времена тоже можно было пройти, позвонив по одному из телефонов и без всякого реформирования отечественной медицины. И номера телефонов можно было без труда найти в любом городском телефонном справочнике. На эти вопросы в рамках брифинга дали ответы глава города М.Н. Данилов и его заместитель Н.Ю. Мадфес.

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