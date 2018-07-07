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Поезд Москва-Дубна отправился позже из-за оставленных в вагоне вещей

Происшествия     47     сб, 07.07.2018 - 08:58
Виктор Неф
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Сбой на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) произошел 06 июля (пятница) вечером из-за оставленных в вагоне электрички вещей

В пригородном поезде 6114 Москва - Дубна, который должен был отправиться в рейс 06 июля в 19:39 с Савеловского вокзала, были обнаружены оставленные без присмотра вещи. В целях безопасности на место были вызваны правоохранительные органы. После проверки вещей, убедившись в безопасности поездки, электропоезд отправили по маршруту с отклонением от графика 30 минут.

В пресс-службе Московской железной дороги добавили, что этот поезд отправили таким образом, что ситуация не отразилась на расписании других пригородных поездов Савеловского направления.

Источник: 
Пресс-служба Московской железной дороги
безопасность
терроризм