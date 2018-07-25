Почти 3 млрд. рублей готовы вложить в проекты новые инвесторы ОЭЗ «Дубна»

Вначале заседания Экспертного совета заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев вручил свидетельства, удостоверяющие регистрацию в качестве резидента ОЭЗ «Дубна», руководителям пяти компаний. Затем в торжественной обстановке было подписано соглашение о взаимодействии между министерством инвестиций и инноваций Московской области и действующим резидентом ОЭЗ Дубна» компанией «Гранат Био Тех».

В деловой части заседания свои бизнес-планы на экспертную оценку в этот раз представили сразу 8 компаний, и все они были одобрены. Пять инвесторов намерены вести на территории ОЭЗ «Дубна» технико-внедренческую деятельность. Так, АО «Дубненский кабельный завод» создаст в Подмосковье современное высокотехнологичное производство проволоки и токопроводящих жил, проводов и кабелей для авиационной техники. Общий объем финансирования проекта 180,4 млн. руб. Для его реализации компания планирует арендовать площади у действующего резидента «Промтех-Дубна» (около 3000 кв. м на начальном этапе с перспективой расширения до 8000 кв. м) и создать не менее 51 рабочего места. Производство будет организовано не только с учетом лучших мировых практик, но в первую очередь на основе собственных научных разработок, патентов, обеспечивающих выполнение требований к качеству, современных методов управления качеством и безопасностью, максимальную автоматизацию процессов. Компания планируют занять до 50% рынка облегченных авиационных проводов и жил в России, а со временем выйти на международный рынок.

Поддержку членов Экспертного совета получила компания ООО «Научно-производственное объединение «Доступная среда», которая будет заниматься разработкой и производством средств реабилитации инвалидов, а также оказанием услуг по трудовой реабилитации и обучению людей с ограниченными возможностями. Общий объем финансирования проекта составит 1,1 млрд. руб. На территории ОЭЗ «Дубна» компания предполагает построить три научно-производственных корпуса с учебными аудиториями. Общая площадь строительства составит 21 600 кв. м. В ходе реализации проекта будет создано не менее 150 рабочих мест.

Малое инновационное предприятие ООО «Диамант» разрабатывает и производит оборудование для элементного анализа веществ методом меченых нейтронов. На левобережной площадке ОЭЗ «Дубна» компания намерена построить собственный лабораторно-производственный корпус площадью 500 кв. м и создавать на его базе новую продукцию в данной сфере. Общий объем финансирования проекта составит 35 млн. руб. «Диамант» планирует создать не менее 23 рабочих мест.

Две компании пополнят направление информационных технологий с арендой площадей Инновационно-технологического центра ОЭЗ. АО «ДиН-Связь» займется разработкой программно-аппаратного комплекса для хранения и высокоскоростного информационного обмена данными с защитой от несанкционированного доступа. Общий объем финансирования проекта 6,2 млн. руб. Компания планирует создать не менее 18 рабочих мест. Специалисты ООО «Первое маршрутное телевидение» будут вести разработку и производство программно-аппаратного комплекса «Система информирования и оповещения населения в транспорте и местах массового пребывания людей». В проект планируется вложить 7,5 млн. руб., будет создано не менее 22 рабочих мест. Стоит отметить, что разработки компании являются одним из важнейших элементов «Умных городов», позволяют одновременное пользование системой всех заинтересованных субъектов, а отдельные ее элементы являются полноценной подсистемой именно транспортной городской инфраструктуры «СИП» (система информирования пассажиров).

На заседании Экспертного совета были также представлены бизнес-планы трех компаний промышленно-производственного типа. ООО «КСП-Клинрум» планирует создать современное производство чистых помещений и комплектующих к ним и вложить в осуществление проекта 20 млн. руб. На арендованных площадях будут производиться воздухораспределители, фильтровентиляционные модули, передаточные боксы и прочие материалы и комплектующие для чистых помещений. Основными потребителями продукции станут организации, работающие в области микроэлектроники, космической промышленности, приборостроении, медицине, других сферах деятельности, в том числе резиденты ОЭЗ «Дубна».

ПАО «Брынцалов-А» наладит производство высококачественных лекарственных препаратов. Для этого на левобережной площадке будет построен производственно-складской комплекс площадью 1500 кв. м. В реализацию проекта компания планирует инвестировать 152 млн. руб. На предприятии будут работать не менее 50 специалистов. Покупателями продукции станут медицинские учреждения и аптечные сети.

Современное экологичное производство композитных панелей для строительства тепличных комплексов создаст компания ООО «БЕРОЛЮКС». Это самый крупный проект, представленный на Экспертном совете. Общий объем его финансирования составит 1,375 млрд. руб. На территории ОЭЗ «Дубна» компания предполагает построить производственно-складской комплекс общей площадью не менее 27 000 кв. м и создать не менее 310 рабочих мест. В результате реализации данного проекта «БЕРОЛЮКС» предполагает занять до 40% предполагаемого доступного рынка сотовых и монолитных панелей из поликарбоната в РФ, до 90% рынка РФ сотовых и монолитных панелей с использованием полипропилена. Покупателями композитных панелей будут как частные лица, так и строительные организации.

Согласно бизнес-планам восьми компаний общий объем инвестиций в реализацию заявленных проектов составляет более 2,876 млрд. руб. При выходе на запланированные мощности новые резиденты создадут около 636 рабочих мест.