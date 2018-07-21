По улицам в Кимрах ползают ядовитые змеи. Видео

Этим летом уже трое кимряков пострадали от укусов змей!

Что происходит при укусе?

Чем ближе место укуса к голове, тем он опаснее. На месте укуса гадюки, а это, как правило, конечность, остаются две точечных ранки от ядовитых зубов змеи. Укус сразу вызывает сильную нарастающую боль.

Весной яд гадюки более токсичен, чем летом. Он содержит нейротропные цитотоксины, то есть поражает нервные клетки. Другие компоненты яда гадюки вызывают целый ряд нарушений свёртывания крови, а также омертвение тканей.

Местная реакция начинается в первые же минуты после атаки змеи: укушенная часть тела краснеет, становится горячей, вверх от места укуса распространяется отёк, то есть конечность увеличивается в объёме.

Общая реакция обычно развивается через 15—20 минут, но может возникнуть и сразу. Начинает болеть и кружиться голова, возникает вялость, тошнота (иногда — рвота), становится тяжело дышать, колотится сердце. Помутнение сознания для укушенных гадюкой не характерно, но всё же пострадавший может выглядеть заторможенным, «пьяным».

Что делать?

Отсасывать яд следует только когда нет никакого шанса на медицинскую помощь в ближайшие часы, то есть в серьёзных длительных походах. По многочисленным данным, во всех других ситуациях гораздо больший ущерб здоровью пострадавшего наносят неправильные действия при оказании первой помощи, а не сам укус змеи.

При укусе гадюке следует немедленно отправляться к врачу (или вызывайте «Скорую помощь»). По дороге очень важно, чтобы укушенная часть тела оставалась неподвижной и не работала. Движение ускоряет поступление яда в организм. Конечность можно зафиксировать косынкой, обычными палками.

Пострадавшему следует сохранять спокойствие, не совершать лишних движений и много пить (только не сразу, лучше небольшими порциями, примерно до трёх литров, желательно простой воды или соков, газировки). Можно принять 1—2 таблетки лекарства от аллергии, например «Супрастина», «Тавегила». Больше ничего по дороге к врачу делать не следует.

Приём спиртных напитков недопустим. Ни в коем случае не допускается прижигание места укуса, разрезание ранки, введение в неё марганцовки или любых других веществ. Нельзя накладывать жгут на укушенную конечность. Все упомянутые в этом абзаце «народные» средства не остановят распространение яда по организму, но могут значительно усугубить как местные, так и общие проявления отравления.

Как отсасывать яд

Если медицинская помощь недоступна, яд можно попробовать отсосать. Отсасывание надо начинать незамедлительно, через 3—5 минут это уже почти бесполезно. Это может делать и те, кто оказался рядом, и сам пострадавший.

Сначала нужно собрать кожу вокруг укуса в складку и сдавить, чтобы открыть ранки, до появления капелек крови. Отсасывать следует короткими резкими движениями. Содержимое ранок (кровянистую жидкость) необходимо сплёвывать. Продолжать следует 10—15 минут (при первых признаках отёка — прекратить, так как яд уже всосался в окружающие ткани и удалить его невозможно). Всего можно удалить от трети до половины яда.

Следует заметить, что в походных условиях надрезать место укуса, не занеся в рану инфекцию (в том числе смертельно опасный столбняк!) не представляется возможным, так что этого делать не следует.

Если во рту нет открытых ранок, для отсасывающего эта процедура безопасна, так как попавший, несмотря на сплёвывание, в желудок яд переваривается и теряет активность. Тем не менее, рот потом стоит прополоскать водой или слабым раствором марганцовки. Следует также, как и в любой аналогичной ситуации, помнить об опасности передачи различных инфекций через кровь или слюну.