Пилотный проект «Умный город» в действии

В городе появятся 25 информационных медиакомплексов Первого маршрутного телевидения и 3 интерактивных инфокиоска Zorgtech. Они объединены в единую информационную сеть и будут оповещать о ЧС природного и техногенного характера, а также о том, как следует себя вести при их наступлении; транслировать оперативные сообщения ЕДДС, новости платежной системы Подмосковья «Карта «Стрелка», портала «Добродел», проекта «Умный город», материалы по профилактике безопасности дорожного движения; информацию о госуслугах и оформлении документов в МФЦ «Мои документы»; новости Подмосковья от РИАМО; развлекательный контент «Первого Маршрутного Телевидения»; новости администрации, городских СМИ, ОЭЗ «Дубна».