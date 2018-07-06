Пешеходная зона на улице Франка. Видео

На улице Франка рядом с бывшим магазином «Россиянин» благоустраиваем территорию. Хочу успокоить жителей, никакой сквозной автомобильной дороги здесь не будет!
Сделаем современную комфортную пешеходную зону: новое освещение, тротуар с поребриком, поменяем опоры, установим две площадки с лавочками, проведем санитарную вырубку. Работы уже начались.
Спасибо Виктору Анатольевичу Матвееву - директору ОИЯИ - за то, что поддержал идею и помог с финансированием. Работаем вместе одной командой, чтобы сделать любимую Дубну еще красивее!