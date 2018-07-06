Пешеходная зона на улице Франка. Видео

Впервые WHY NOT BAR будет транслировать самые топовые матчи с ЧЕМПИОНАТА МИРА по футболу FIFA 2018 RUSSIA на всех экранах заведения! В связи с этим, объявляется ФОТОКОНКУРС во всех социальных сетях, где представлено заведение (Vkontakte, Instagram, Facebook) и разыгрывается 3 комплекта крутых призов с футбольной тематикой!