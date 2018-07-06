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Пешеходная зона на улице Франка. Видео

Строительство     73     пт, 06.07.2018 - 08:15
Виктор Неф
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На улице Франка рядом с бывшим магазином «Россиянин» благоустраиваем территорию. Хочу успокоить жителей, никакой сквозной автомобильной дороги здесь не будет!

Сделаем современную комфортную пешеходную зону: новое освещение, тротуар с поребриком, поменяем опоры, установим две площадки с лавочками, проведем санитарную вырубку. Работы уже начались.

Спасибо Виктору Анатольевичу Матвееву - директору ОИЯИ - за то, что поддержал идею и помог с финансированием. Работаем вместе одной командой, чтобы сделать любимую Дубну еще красивее!

Источник: 
Максим Данилов в Instagram
#РемонтируемДубну