Первый репертуарный театр появится в Дубне

«Есть задача — сделать репертуарный театр именно в Дубне. Чтобы зритель, приходя, имел право выбрать, он хочет пойти на этот спектакль, или на этот. У него будет шире выбор и больше возможность увидеть различных спектаклей разного почерка, разных актеров абсолютно. Это должно быть любопытно», — рассказывает Юлиана Кукарникова, режиссер театра-лаборатории «Квадрат».

«Квадрат» — это театр-лаборатория, где есть место экспериментам. Он появился около пяти лет назад, тогда в труппу набрали непрофессиональных актеров. Каждый год публике с успехом показывали по несколько спектаклей, в том числе детских. Физики и химики, психологи и художники с удовольствием приходят на репетиции. И уже давно перестали быть артистами-любителями. Сейчас актеров не пять, как в начале творческого пути «Квадрата», а более сорока.

Репетиций в недавно выделенном помещении пока не проводят. Но по плану уже к осени актеры театра «Квадрат» выйдут не на арендованную, а на собственную сцену. Первый репертуарный театр в Дубне откроет свои двери.