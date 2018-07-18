Первая партия анализаторов производства «АРКРЭЙ» отправлена на российский рынок

Резидент особой экономической зоны «Дубна» компания «АРКРЭЙ» отгрузила первую партию универсальных переносных анализаторов мочи Aution Eleven – 4020, работающих по современной технологии «сухая химия». В торжественной церемонии отгрузки приняли участие президент корпорации ARKRAY Inc Дои Cигэру, генеральный директор ООО «АРКРЭЙ» Саката Тэцуя, представители руководства ОЭЗ «Дубна», администрации города и компании-дилера «ЭкоМед-СМ».

Все выступающие отмечали, что «АРКРЭЙ» – одна из первых компаний с иностранным капиталом, которая успешно реализует свой проект на территории особой экономической зоны «Дубна». Выпускаемые резидентом приборы для измерения уровня сахара в крови не только конкурентоспособны по качеству и цене, но являются продуктом самых передовых технологий и разработок японских специалистов. Поэтому сегодня компания прочно занимает свое место на отечественном рынке, продукцию «АРКРЭЙ» активно закупают российские лечебные учреждения, аптечные сети, а резидент постоянно наращивает ее объемы.

- Модельный ряд продукции компании также постоянно расширяется, - сказал на церемонии заместитель генерального директора АО ОЭЗ ТВТ «Дубна» по инвестициям и инновациям Петр Пермяков. - Для «АРКРЭЙ» уже традиционно значимые события происходят в июле. В этом месяце в 2013 году компания начала выпуск портативных глюкометров, два года назад отгрузила одноразовые тест полоски для анализаторов мочи, которых только за первый месяц было произведено почти миллион штук, а сегодня отгружает первую партию самих высокотехнологичных приборов. Я желаю успехов всему коллективу и сохранить эту добрую традицию на многие годы вперед.

Универсальный переносной анализатор – это самая высокая точность измерений, производительность до 514 тестов в час (7 секунд на один тест), высокая память, возможность подключения к компьютеру для моментальной передачи данных врачу, множество других преимуществ. Так что можно не сомневаться, что этот прибор, как и глюкометры, займет свое достойное место на российском рынке. Кроме того, с помощью метода «сухая химия» возможны длительные сроки хранения данных, не требующие специальных условий, а также одновременное измерение на тест полоске до 10 параметров.

Универсальный переносной анализатор мочи одинаково хорошо подходит как для централизованной лаборатории, которая делает более 500 тестов в день, так и для небольшой поликлиники со 100 тестами в день, или для частного практикующего врача, выполняющего единичные исследования.

В день торжественной церемонии гости из Японии встретились с генеральным директором АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антоном Афанасьевым, который в честь знаменательного события вручил Дои Cигэру памятный сувенир. В ходе состоявшейся затем беседы шел разговор о привлекательности российского рынка, возможности расширения территории сбыта как глюкометров, так и новых анализаторов, обмена опытом продаж с другими резидентами ОЭЗ, ведущими деятельность в биомедицинском направлении. В завершение встречи Антон Афанасьев отметил, что показатель деятельности ОЭЗ – это в первую очередь результат работы ее резидентов: «Компания интенсивно развивается, расширяет линейку своей высокотехнологичной продукции, и мы готовы оказывать на этом пути любую необходимую помощь».