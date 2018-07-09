Оценка эффективности

Дважды в месяц – каждый первый и третий четверг – проходят заседания технического совета Группы компаний «ТЕНЗОР», на которых подводятся промежуточные итоги по реализации плановых заданий и определяются новые направления деятельности.

Так, на очередном Техсовете прозвучала оперативная информация о разработке новой техники и результатах испытаний на полигонах приборного завода «ТЕНЗОР» в рамках принятой стратегии на 2017-2019 годы. Речь, в частности, шла об установках пожаротушения тонкораспыленной водой и о запорно-пусковом устройстве и аксессуарах к нему.

По каждому из этих проектов работы ведутся с 2016 года, основной их объем уже выполнен, включая сертификацию; в настоящее время близятся к финалу дополнительные виды испытаний. В процессе исследований были учтены недостатки опытно-промышленных образцов и в несколько раз снижены прямые затраты на изготовление.

В декабре 2017 года – январе 2018 года завершены приемочные испытания запорно-пускового устройства, электромагнитного, пневматического, ручного пусковых устройств и вентиляционного клапана пневматической пусковой магистрали. В ходе разработки получен патент на полезную модель.

Помимо других вопросов, ведущие специалисты предприятия обсудили изменения и предложения в тематический план на 2018 год с учетом дальнейших перспектив.

– Всесторонний анализ рынка показал, что многие объекты Министерства обороны РФ, Росатома, а также Минпромторга, Ростеха, Росгидро, Минэнергетики и других отраслей промышленности испытывают потребность в интегрированных комплексах средств физической защиты и технических средствах охраны. У приборного завода «ТЕНЗОР» есть все возможности для того, чтобы занять эту нишу и выступить в качестве интегратора для крупных заказчиков. Конечно, создание нового, конкурентоспособного продукта требует значительных инвестиций. Так что надо более детально определить эффективность таких вложений, – отметил председатель Технического совета, генеральный директор АО «ТЕНЗОР» В.А. Голубев.