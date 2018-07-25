Оборудование для поиска нефти будут изготавливать в ОЭЗ «Дубна»

Территория особой экономической зоны «Дубна» развивается, и все больше резидентов возводят здесь свои предприятия. В день рождения наукограда Дубна на левобережной площадке к строительству приступила компания «ИНТЕХ-Сервис». Торжественная церемония в честь этого события началась в Конгресс-центре, где была представлена презентация уникального проекта. В мероприятии приняли участие представители Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС), Управляющей компании АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна», администрации города, университета «Дубна», партнеры резидента, специалисты геофизики.

Представляя проект, генеральный директор ООО «ИНТЕХ-Сервис» Вячеслав Мухин обратил внимание на важность того, что он будет реализован именно в подмосковной Дубне – наукограде с множеством высокотехнологичных инновационных предприятий, которые выпускают продукцию мирового уровня, с передовой системой среднего и вузовского образования, которая может обеспечить кадрами любой проект резидентов, городе с развитой инфраструктурой и огромными возможностями особой экономической зоны:

- ОЭЗ «Дубна» сегодня является лидером среди технико-внедренческих зон в России по инвестиционной привлекательности. Здесь созданы все условия для того, чтобы компании могли начать свой бизнес и успешно его развивать - налоговые льготы и преференции, земельные участки с готовой инженерной инфраструктурой. Мы получили участок в 2,3 гектара и с помощью Управляющей компании оформили его в аренду за две недели. Он полностью оборудован инженерными системами, есть дороги, можно было вести работы с первого дня.

По проекту резидента общая площадь комплекса геофизического приборостроения составит порядка 10 тыс. кв. метров. Здесь будут вести разработку и производство нефтесервисного оборудования, в том числе, для проведения электрического дивергентного каротажа. Объем инвестиций в проект составляет порядка 359 млн. рублей. На автоматизированном предприятии будет создано 62 рабочих места. Менее чем за 10 лет компания намерена занять до 10% рынка нефтесервисного оборудования России. Полностью завершить комплекс планируется к 2023 году. Но уже в июне 2019-го начнется выпуск оборудования для разведки нефти в существующих скважинах.

- Строительство скважин – дорогое удовольствие, и надо максимально использовать старые месторождения, - говорит Вячеслав Мухин. - Сегодня мы забиваем сваю первой очереди комплекса площадью 1,5 тыс. кв. метров. Приборы, которые будем здесь выпускать, по своим характеристикам уже превосходят зарубежные. А чтобы повысить качество металлообработки, усилить надежность их работы, в первом корпусе будет самое современные высокоточное металлообрабатывающее оборудование с программным управлением. Здесь же, до сдачи следующей очереди, будет проходить сборка. Это штучные приборы, до десяти в год, процесс изготовления достаточно сложный, но за пять лет мы рассчитываем выпустить продукции на миллиард рублей.

Всего планируется запустить четыре комплекса, в том числе, по разработке и производству скважинных тракторов, техники для капитального ремонта скважин и забуривания боковых стволов, а также роторных управляемых систем, геонавигации и каротажа в процессе бурения. Об особенностях и преимуществах этого отечественного оборудования в сравнении с зарубежными аналогами участникам презентации проекта рассказал Виктор Беляков - генеральный директор партнера дубненского резидента компании «ИНТЕХ-Внедрение». О том, что в особой экономической зоне будет решаться стратегическая задача по созданию экспортного потенциала геофизического приборостроения говорил и председатель Совета директоров «ИНТЕХ-Сервис» Валентин Цой:

- В Московской области нет нефти и газовых месторождений. Но мы можем сделать то, что необходимо для этой отрасли – продукцию, которая значительно повысит конкурентоспособность отечественного нефтегазового комплекса и позволит нефтяникам зарабатывать. Сегодня до 96% программного обеспечения и высокотехнологичного оборудования – это западные поставки. «ИНТЕХ-Сервис» изменит ситуацию в нефтегазовой отрасли, составит конкуренцию американским компаниям. Мы должны делать продукцию на экспорт, и поднять технологический уровень России на качественно новый уровень.

В Конгресс-центре были подписаны два важных для резидента документа – соглашения о сотрудничестве между ОЭЗ «Дубна», РГАИС и «ИНТЕХ-Сервис», и еще одно - с университетом «Дубна». Комментируя документы, ректор РГАИС Иван Близнец отметил, что это шаг, который позволит развиваться Дубне в новом направлении:

- Развитие рынка и будущее нашей страны зависят не только от ресурсов, которые рано или поздно заканчиваются. Основа будущего – это прорывные технологии. Подмосковье и Дубна – реперные точки развития экономики, где есть центры, а данном случае особая экономическая зона, в которых создаются именно такие прорывные технологии. «ИНТЕХ-Сервис» планирует развитие и увеличение капитализации через интеллектуальную собственность. Новые разработки и продукция компании пойдут на пользу и городу, и региону. Что же касается соглашения с вузом, то его мощная кафедра геофизики создает для компании плацдарм по подготовке квалифицированных кадров.

На строительной площадке в торжественной обстановке, перед началом забивки первой сваи глава г. Дубны Максим Данилов поздравил всех с двойным праздником, а генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев вручил Вячеславу Мухину свидетельство о получении «ИНТЕХ-Сервис» статуса резидента и еще раз заверил в поддержке проекта на всех этапах его реализации:

- Мы рады, что инвестор, представляющий такое важное для страны направление как нефтегазовая отрасль, выбрал для осуществления своего проекта именно нашу ОЭЗ. Это дает дополнительный импульс развитию территории. А то, что компания начала быстрыми темпами реализовывать амбициозные планы, подтверждает серьезность намерений инвестора. Думаю, никто не подвергнет сомнению важность проекта для России, Подмосковья и особой экономической зоны. Надеюсь, что совсем скоро мы увидим высокотехнологичную продукцию нашего резидента не только на отечественном, но и на мировом рынке.

Итак, первая свая забита, впереди еще 215. Строительство началось и, напомним, что к 12 июня 2019 года резидент намерен обеспечить производство первого комплекта оборудования, испытания которого планируется провести в Юго-Восточной Азии.