О создании парка экстремальных видов спорта в Дубне. Видео

maksim_danilov82Обсудил с президентом Федерации экстремального спорта Дмитрием Кокоревым идею создания в Дубне экстрим-парк (скейтборд, ролики, BMX). В нашем городе должен быть такой парк!

Дмитрий полностью проработал вопрос. Так как он сам профессионально занимается проектированием и строительством площадок для экстремальных видов спорта, буквально сразу перешли от слов к делу. Предварительно определили место будущего парка. Основываясь на европейском опыте, решили делать его под мостом. И уже на следующей неделе жду Дмитрия у себя. Двигаемся дальше!