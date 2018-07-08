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О создании парка экстремальных видов спорта в Дубне. Видео

Строительство     17     вс, 08.07.2018 - 13:02
Виктор Неф
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Глава города Дубна обсудил с президентом Федерации экстремального спорта Дубны Дмитрием Кокоревым идею создания экстрим-парка (скейтборд, ролики, BMX)

maksim_danilov82Обсудил с президентом Федерации экстремального спорта Дмитрием Кокоревым идею создания в Дубне экстрим-парк (скейтборд, ролики, BMX). В нашем городе должен быть такой парк! 
Дмитрий полностью проработал вопрос. Так как он сам профессионально занимается проектированием и строительством площадок для экстремальных видов спорта, буквально сразу перешли от слов к делу. Предварительно определили место будущего парка. Основываясь на европейском опыте, решили делать его под мостом. И уже на следующей неделе жду Дмитрия у себя. Двигаемся дальше!

Фрагмент интервью

Источник: 
Максим Данилов в Instagram
спорт
строительство