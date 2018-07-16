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О ремонте школ и детсадов. Видео

Образование     92     пн, 16.07.2018 - 16:24
Сергей Гор
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«Будем заниматься тем, чем не занимались десятилетиями»

Вынесенная в анонс фраза прозвучала на брифинге в администрации Дубны из уст заместителя администрации главы города Н.Ю. Мадфеса, а касалась она асфальтирования дворовых территорий школ и детсадов.

Да, времена меняются. Относительно недавно на претензии по многим проблемам, которые не удавалось решить долгое время, мы часто слышали: нет денег!  На очередном брифинге в администрации Дубны говорилось совсем о другом.

К множеству направлений, касающихся жизнедеятельности города, добавились не настолько острые, но не менее значимые. Примечательно, что добавились не в декларативной форме, а в виде обоснованных, просчитанных планов. Будем надеяться, что все они будут реализованы.

 

#РемонтируемДубну