О ремонте школ и детсадов. Видео

Вынесенная в анонс фраза прозвучала на брифинге в администрации Дубны из уст заместителя администрации главы города Н.Ю. Мадфеса, а касалась она асфальтирования дворовых территорий школ и детсадов.

Да, времена меняются. Относительно недавно на претензии по многим проблемам, которые не удавалось решить долгое время, мы часто слышали: нет денег! На очередном брифинге в администрации Дубны говорилось совсем о другом.

К множеству направлений, касающихся жизнедеятельности города, добавились не настолько острые, но не менее значимые. Примечательно, что добавились не в декларативной форме, а в виде обоснованных, просчитанных планов. Будем надеяться, что все они будут реализованы.