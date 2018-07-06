О ремонте дорог в Дубне. Видео

Ударными темпами идёт ремонт дорог в наукограде Дубна. Методом фрезерования дорожники снимают старое покрытие и укладывают новый асфальт. Часть работ уже закончена на проспекте Боголюбова. В эти дни ремонтников и их технику можно увидеть на улице Станционной.

Правда, до приведения в божеский вид некоторых дворовых дорог и тротуаров у ремонтников пока руки не дошли. В хорошую погоду можно хорошо увидеть огромные ямы во дворах домов 3А и 3Б по улице Энтузиастов. А в дождливую погоду, когда из-за луж ямы не видны, оценить качество дорожного покрытия в этих дворах можно по жёстким ударам элементов подвески и кузова автомобилей об асфальт под аккомпанемент громкого возмущения их владельцев. Жители надеются, что и эти городские транспортные артерии не останутся без внимания дорожников.