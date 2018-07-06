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О ремонте дорог в Дубне. Видео

Строительство     71     пт, 06.07.2018 - 12:59
Сергей Гор
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Работы идут, но пока не везде...

Ударными темпами идёт ремонт дорог в наукограде Дубна. Методом фрезерования дорожники снимают старое покрытие и укладывают новый асфальт. Часть работ уже закончена на проспекте Боголюбова. В эти дни ремонтников и их технику можно увидеть на улице Станционной.

Правда, до приведения в божеский вид некоторых дворовых дорог и тротуаров у ремонтников пока руки не дошли. В хорошую погоду можно хорошо увидеть огромные ямы во дворах домов 3А и 3Б по улице Энтузиастов. А в дождливую погоду, когда из-за луж ямы не видны, оценить качество дорожного покрытия в этих дворах можно по жёстким ударам элементов подвески и кузова автомобилей об асфальт под аккомпанемент громкого возмущения их владельцев.  Жители надеются, что и эти городские транспортные артерии не останутся без внимания дорожников.

Gorkino1

#РемонтируемДубну