Правовая группа ОМВД России по г.о. Дубна сообщает, что согласно Федеральному закону от 07.03.2018 № 52-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6.1 и 20 Федерального закона «О лотереях»» запрещено распространение (реализация, выдача) лотерейных билетов среди лиц, не достигших возраста 18 лет, а также не допускается выплата (передача, предоставление) выигрышей указанным лицам