Общественный порядок 17 чт, 26.07.2018 - 19:38
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Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна
Правовая группа ОМВД России по г.о. Дубна сообщает, что согласно Федеральному закону от 07.03.2018 № 52-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6.1 и 20 Федерального закона «О лотереях»» запрещено распространение (реализация, выдача) лотерейных билетов среди лиц, не достигших возраста 18 лет, а также не допускается выплата (передача, предоставление) выигрышей указанным лицам
Заключение договоров об участии в лотерее, оформляемых выдачей лотерейного билета (лотерейной квитанции), а также выплата (передача, предоставление) выигрышей по таким договорам осуществляется при предъявлении участником лотереи документа, удостоверяющего его личность.