О льготах на проезд в пригородных поездах

С 1 августа 2018 года право бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения (кроме скорых и скоростных поездов повышенной комфортности) предоставлено следующим категориям жителей Московской области:

пенсионерам без льготного статуса;

лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России»;

детям из многодетных семей;

одному из родителей многодетной семьи;

родителям или иным законным представителям ребенка-инвалида.

одному опекуну (попечителю), приемному родителю, патронатному воспитателю, воспитывающему ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей;

одному из родителей инвалида с детства, обучающегося по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, – до окончания им обучения, но не дольше, чем до достижения им возраста 23 лет.

Проезд на ж/д пригородного сообщения будет осуществляться по социальной карте жителя Московской области (СКМО) после добавления на нее транспортного приложения, дающего право на указанный проезд.

Для этого гражданам, с 01.08.2018 г., необходимо обращаться в кассы РЖД на железнодорожных вокзалах г. Москвы и на станциях:

Мытищи

Сергиев Посад

Железнодорожная

Домодедово

Люберцы

Подольск

Нара

Одинцово

Павшино

Лобня

С 15.08.2018 г. перекодировать карту можно будет на всех железнодорожных вокзалах г. Москвы и Московской области. Перекодировка СКМО будет проводиться в кассах ОАО «РЖД» только тем лицам, сведения о которых имеются в базе данных, переданных Министерством социального развития Московской области ОАО «РЖД».

Гражданам, сведения о которых отсутствуют в базе данных, необходимо обратиться в территориальные структурные подразделения Министерства социального развития Московской области по месту жительства для разрешения сложившейся ситуации.

При отсутствии СКМО на время ее изготовления Многофункциональными центрами Московской области (МФЦ) гражданам будет выдаваться справка, установленного образца, для предъявления ее в ж/д кассы для получения разовых безденежных билетов.