О категориях граждан, для которых не предусматривается повышение пенсионного возраста

В частности для лиц, занятых на работах с вредными, тяжелыми условиями труда (рабочие шахт угольной отрасли, добывающей промышленности, черной и цветной металлургии, железнодорожной отрасли и ряда других, включенных в так называемые «малые списки»), граждан, которым страховые пенсии назначаются по социальным мотивам, а также в связи с радиационным воздействием.

Повышение пенсионного возраста не предусматривается:

Для граждан, работающих на рабочих местах с опасными и вредными условиями труда, в пользу которых работодатель осуществляет уплату страховых взносов по соответствующим тарифам, устанавливаемым в результате специальной оценки условий труда:

на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и горячих цехах (мужчины и женщины);

в тяжелых условиях труда, в качестве рабочих локомотивных бригад и работников, непосредственно осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитене, а также в качестве водителей грузовых автомобилей в технологическом процессе на шахтах, разрезах, в рудниках или рудных карьерах (мужчины и женщины);

в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью (женщины);

в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах непосредственно на полевых геолого-разведочных, поисковых, топографо-геодезических, геофизических, гидрографических, лесоустроительных и изыскательских работах (мужчины и женщины);

в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности (мужчины и женщины), за исключением портовых судов, постоянно работающих в акватории порта, служебно-вспомогательных и разъездных судов, судов пригородного и внутригородского сообщения, а также на работах по добыче, обработке рыбы и морепродуктов, приему готовой продукции на промысле (мужчины и женщины);

на подземных и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых и на строительстве шахт и рудников (мужчины и женщины);

в летном составе гражданской авиации, на работах по управлению полетами воздушных судов гражданской авиации, а также в инженерно-техническом составе на работах по обслуживанию воздушных судов гражданской авиации (мужчины и женщины);

на работах с осужденными в качестве рабочих и служащих учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы (мужчина и женщины);

А также:

трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, других отраслях экономики, а также в качестве машинистов строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин (женщины);

рабочих, мастеров на лесозаготовках и лесосплаве, включая обслуживание механизмов и оборудования (мужчины и женщины);

водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах (мужчины и женщины);

спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах и формированиях (мужчины и женщины);

2. Для лиц, пенсия которым назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста по социальным мотивам и состоянию здоровья, а именно:

женщинам , родившим пять и более детей и воспитавших их до достижения ими возраста 8 лет;

, родившим пять и более детей и воспитавших их до достижения ими возраста 8 лет; одному из родителей инвалидов с детства, воспитавшему их до достижения ими возраста 8 лет (мужчины и женщины);

опекунам инвалидов с детства или лицам, являвшимся опекунами инвалидов с детства, воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет (мужчины и женщины);

женщинам , родившим двух и более детей, если они имеют необходимый страховой стаж работы в районах Крайнего Севера либо в приравненных к ним местностях;

, родившим двух и более детей, если они имеют необходимый страховой стаж работы в районах Крайнего Севера либо в приравненных к ним местностях; инвалидам вследствие военной травмы (мужчины и женщины);

инвалидам по зрению, имеющим 1 группу инвалидности (мужчины и женщины);

гражданам, больным гипофизарным нанизмом (лилипутам), и диспропорциональным карликам (мужчины и женщины);

постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, проработавшим в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков (мужчины и женщины).

3. Для граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, в том числе вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

4. Для лиц, проработавших в летно-испытательном составе, непосредственно занятым в летных испытаниях (исследованиях) опытной и серийной авиационной, аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-десантной техники (мужчины и женщины).