О кадровых переменах в учреждениях Дубны. Видео

С первыми результатами кадровой политики новой администрации, которую возглавил М.Н. Данилов, журналисты смогли познакомится почти сразу после вступления в должность нового главы Дубны.

Всё чаще в рядах тех, кто руководит городом, мы стали видеть новые лица и всё реже эти лица отвечали на наши вопросы, что называется «по бумажке». Стало очевидно, что чиновники стали чаще бывать «на земле» и, в большинстве случаев, находятся в теме направления, за которое они отвечают.

СМИ интересовались новыми назначениями в руководстве ДК «Октябрь» и ДС «Радуга». Директором старейшего в Дубне дома культуры «Октябрь» стала Е.А. Иванова, а руководителем самого современного спортивного комплекса назначен А.В. Чарыков. Познакомиться с ответами на эти вопросы можно в наших видео сюжетах. А новым руководителям - успехов в работе на благо Дубны и её жителей!