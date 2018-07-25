Новый порт на Московском море может стать конкурентом столичного Речного вокзала

Новый комплекс сможет принимать как речные круизные суда, так и прогулочные теплоходы местного плавания. Вне периода навигации порт сможет принимать на зимнее хранение порядка пяти туристских круизных судов и до 10 экскурсионных и прогулочных.

«Мы позиционируем «Завидово» как отправную точку путешествий по Волге. Волга - абсолютно национальный туристский проект, который может увеличить поток въездного туризма, - рассказал Дмитрий Окороков, президент ООО «Завидово Девелопмент». - Это не только природа, это еще и исторические места, города, с которыми связано три четверти истории страны. Реки – «скелет» России, и каждый город на Волге - это целая история».

Пассажирский речной порт в «Завидово» сможет взять на себя часть нагрузки Северного речного вокзала Москвы, считает председатель совета директоров ГК «Агранта» (основной инвестор «Завидово») Сергей Бачин. Новый порт может стать отправной точкой речных туристских маршрутов как вниз по Волге до Астрахани, так и экскурсионных маршрутов «малых форм», например, от Иваньковского до Рыбинского водохранилища, поясняет он.

Внутренний туризм в Российской Федерации растет, поэтому важно расширять логистику. Пока водные маршруты между Москвой и Санкт-Петербургом не получают должного развития. Причем путь речного транспорта между Москвой и Санкт-Петербургом проходит через 128-километровый канал имени Москвы, который пролегает по территории Московской и Тверской областей. На канале 8 шлюзов и 8 ГЭС, теплоходы задерживаются на сутки и более, - поясняет Дмитрий Окороков. - Появление нового речного порта и ТПУ в Завидово поможет решить эту проблему, и туристы смогут отправляться в путешествие по воде сразу из Завидово».

Возможное количество судозаходов для проектируемого порта составит в среднем от 480 в сезон навигации, то есть с конца апреля и до конца октября. Порт в Завидово сможет принимать и туристские суда из Европы. А по оценке экспертов, привлечение в Россию хотя бы 5% европейских судов позволит получать ежегодно 200–250 млн евро дохода от водного туризма.

В непосредственной близости от будущего порта находится развитая туристская инфраструктура: курорт «Завидово» — это центр рекреационного туризма, где туристы смогут воспользоваться всеми возможностями активного проведения досуга (водные виды спорта, гольф, прогулки в лесу, катание на велосипедах, квадроциклах, СПА-зоны).

Осенью 2016 года губернатор Тверской области года Игорь Руденя сообщил, что строительство в Завидово современного круглогодичного курорта со всей необходимой инфраструктурой, включая причал для приема круизных судов, должно быть завершено до 2023 года.