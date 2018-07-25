Ночью в Тверской области перевернулся экскурсионный автобус с 40 туристами

Предварительно установлено, что в автобусе находились 40 пассажиров, в том числе пятеро детей. Автобус съехал в кювет и перевернулся. Предварительная причина аварии – во время движения водитель уснул за рулем.

– Двоим пассажирам помощь была оказана на месте, – сообщают в пресс-службе УМВД России по Тверской области. – ПАТП Вышнего Волочка оперативно предоставило исправный автобус, на котором все пассажиры продолжили движение по маршруту до Санкт-Петербурга.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.