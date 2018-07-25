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Ночью в Тверской области перевернулся экскурсионный автобус с 40 туристами

Происшествия     103     ср, 25.07.2018 - 10:09
Виктор Неф
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ДТП с экскурсионным автобусом Казань – Санкт-Петербург произошло на 316-м километре трассы М-10 в Вышневолоцком районе Тверской области (поселок "Курское")

Предварительно установлено, что в автобусе находились 40 пассажиров, в том числе пятеро детей. Автобус съехал в кювет и перевернулся. Предварительная причина аварии – во время движения водитель уснул за рулем.

– Двоим пассажирам помощь была оказана на месте, – сообщают в пресс-службе УМВД России по Тверской области. – ПАТП Вышнего Волочка оперативно предоставило исправный автобус, на котором все пассажиры продолжили движение по маршруту до Санкт-Петербурга.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.

Источник: 
Тверьград
ДТП