Наша семья, наш футбол

Члены семьи Прох не раз становилась участниками и призерами соревнований по боксу, а также соревнований по футболу. Капитан внутренней службы Лейла Прох работает в полиции с 2007 года, с сентября прошлого года начала заниматься боксом. Любовь к данному спорту пришла благодаря 9-летнему сыну Константину, который уже 5-ый год занимается боксом и увлекается футболом. Юный спортсмен имеет 13 медалей.

Любимый муж и Глава семьи Павел Прох - Кандидат в мастера спорта по боксу, директор городской «Спортивной школы «Волна». Отец и сын в свободное время не упускают возможности потренироваться вместе.

Дружная и спортивная семья Прох активно организует свой досуг, вместе ездит на соревнования. Здоровый образ жизни помогает им всегда быть в хорошей форме, а любовь к спорту и совместный интерес объединяет и сплачивает семью. Девиз семьи Прох - «Папа, мама, я - спортивная семья».