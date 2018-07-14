«Медполимерпрому» не хватает денег на строительство завода в Дубне

Производитель медицинских изделий «Медполимерпром» не может начать строительство завода в Подмосковье, анонсированное осенью 2017 года. Об этом рассказал источник “Ъ”, знакомый с ситуацией. Вложения в новое предприятие оценивались в 4 млрд руб. Локализация или расширение производства медизделий из ПВХ (используются, в частности, для переливания крови, искусственной вентиляции легких) являются одним из обязательных условий, по которому «Медполимерпром» получил в 2017 году преимущества на госзакупках этой продукции. Как рассказал “Ъ” председатель совета директоров компании Евгений Спектор, в 2017 году производитель заключил промежуточное соглашение с Корпорацией развития Московской области, подразумевающее строительство завода на территории ОЭЗ «Дубна». «Но по причинам, не полностью зависящим от компании, окончательное решение не принято»,— заявил господин Спектор. Он объяснил это тем, что компания не получает достаточного количества госзаказов и, соответственно, лишается части выручки, направить которую предполагалось на строительство предприятия.

В августе 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления правительства №967 и №968, вводящие новую схему госзакупок медицинских изделий из ПВХ. Документы установили критерии, которым должны отвечать производители для получения преимущества на тендерах. Так, компании должны активно инвестировать в производство внутри страны, а их выручка за последние три года превышать 700 млн руб. Кроме того, у них должно быть не менее семи зарегистрированных удостоверений на медизделия и не менее семи патентов на их компоненты. Производители, отвечающие этим критериям, вносятся в соответствующий реестр Минпромторга, а все остальные попадают под правило «третий лишний». Этим требованиям соответствовал только «Медполимерпром», который и стал единственной компанией, включенной в реестр.

По словам Евгения Спектора, заказчики указывают заградительные условия в технических заданиях к тендерам, из-за чего «Медполимерпром» не может в них участвовать. В других случаях компанию не признают победителем, несмотря на нормы постановлений, рассказал он. Господин Спектор посетовал, что чуть более чем за полгода с момента внесения в реестр «Медполимерпром» заключил контрактов на менее чем 9% от всех объемов госзакупок, в которых компания могла бы стать победителем. Между тем, по данным «СПАРК-Интерфакс», с начала 2018 года «Медполимерпром» заключил госконтрактов на 449 млн руб., тогда как за весь 2017 год — на 10,4 млн руб.

По данным СМИ, Евгений Спектор является одним из совладельцев «Медполимерпрома». Ранее он был председателем совета директоров ГК VAM Марка Белозовского, которого, в свою очередь, на рынке считали доверенным лицом авторитетного предпринимателя Михаила Мирилашвили, а также бизнес-партнером бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Виролайнена и нынешнего сенатора Людмилы Нарусовой.

Вводящиеся ограничения на госзакупках медизделий из ПВХ вызвали скандал в отрасли. Так, не попавшая в реестр компания «Виробан» (входит в ГК «Дельрус») просила Верховный суд отменить нормативные акты, посчитав, что они ограничивают конкуренцию. Суд удовлетворил требования производителя частично, отменив лишь пункт, ограничивающий сроки подачи заявлений на включение в реестр до 11 сентября 2017 года. Не сумев оспорить это решение в апелляции, в «Виробане» намерены добиваться полной отмены постановления в президиуме Верховного суда.

Руководитель группы здравоохранения и фармацевтики Bryan Cave Leighton Paisner Владислав Вдовин поясняет, что постановления сформулированы неточно и допускают различные трактовки, в связи с чем и возникают спорные ситуации при госзакупках. Так, нет однозначного понимания, должны ли действовать преференции, если вместе с включенным в реестр «Медполимерпром», зачастую предлагающим изделия иностранного происхождения, в аукционе участвует поставщик российской продукции.