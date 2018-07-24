Левобережной библиотеке – 70! Видео

70-летний юбилей этого учреждения культуры и День города отмечаются 24 июля. За день до знаменательного события юбиляров поздравили глава города М.Н. Данилов, его заместитель Н.Ю. Мадфес, председатель Совета депутатов С.А. Куликов. Пожелание успехов в нужном и важном труде в адрес членов коллектива одной из старейших городских библиотек были сказаны А.В. Пасько, В.П. Кашатовой, В.Е. Ураловым. С основными вехами истории библиотеки собравшихся гостей и коллег познакомила директор «Муниципальной библиотеки Левобережья» Е.А. Штранина.

Первая запись в инвентарной книге №1 библиотеки завода №256 (ДМЗ), свидетельствовала о поступлении в её фонд повести Максима Горького «Жизнь Клима Самгина». Датой этого события было 24 июля 1948 года. Основана библиотека была Заводским комитетом профсоюзов, а местом расположения стал клуб «Дружба». В одном из помещений клуба поставили стол, стул и книжный шкаф с двумя полками, на которых уместился весь имеющийся на тот момент книжный фонд.

Ответственность за работу этого очага культуры легла на плечи Екатерины Ивановны Соколовой, которая с самого начала и до 1985 года, всю свою трудовую деятельность посвятила служению книге.

С годами увеличивался фонд библиотеки, книги для которого заказывали в Ленинграде и откуда почтовыми посылками доставляли в рабочий посёлок Иваньково. Росло и количество читателей. К примеру, в 1953 году фонд насчитывал уже 10 000 книг, а читателей было около 1400. Это требовало увеличения площадей абонемента и читального зала.

Из клуба «Дружба» библиотеку вначале перевели на Фабрику-кухню, затем в помещение на улицу Октябрьскую, где сегодня находится книжный магазин. С 1967 по 1987 годы библиотека работала в ДК «Октябрь», затем переехала на улицу Свободы - 20, где и остаётся в настоящее время.

В 1993 году она была передана заводом в муниципальную собственность города Дубны, и стала называться «Муниципальной библиотекой Левобережья».

За все годы существования левобережной библиотеки в её стенах трудилась целая плеяда искренне преданных своему делу профессионалов. Все любители книг хорошо помнят заведующую библиотекой Л.Г. Утёнкову, библиографа Н.В. Кривякину, инициатора «передвижных библиотек» в цехах, отделах завода, в детсадах, больнице Н.А. Зброжек.

Библиотека по праву была и остаётся просветительским центром левобережной части города, где проводятся встречи с писателями, читательские конференции и многие другие мероприятия. Сегодня фонд библиотеки насчитывает 100186 экземпляров, а ее читателями являются 8783 жителя Дубны.

«Муниципальная библиотека Левобережья» живет и развивается благодаря кропотливому труду нового поколения библиотекарей, которые помнят, чтут и продолжают традиции своих предшественников.