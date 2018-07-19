Конкурс «Улицы ОЭЗ «Дубна»: предложи свое название!

Администрация 15 чт, 19.07.2018 - 12:34
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Владимир Романцов, Главный эксперт Отдела взаимодействия со средствами массовой информации
Ко Дню города Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» и Администрация г. Дубны объявляют конкурс. Жители Дубны могут стать авторами названия новых улиц.
Конкурс по выбору лучших названий улиц территории ОЭЗ «Дубна» стартует в понедельник 23 июля. Каждый посетитель интернет-страницы конкурса может предложить свой вариант названия для каждой из 13 улиц, расположенных на территории ОЭЗ «Дубна» (одна - на правом берегу, остальные - на левом).
Конкурс будет проведен в 2 этапа:
- I Этап – прием заявок на участие в конкурсе (23-29 июля)
- II Этап – голосование за лучшие названия (1-7 августа)
Авторы выбранных названий получат памятный приз и благодарственное письмо от организаторов.
Страница конкурса: street.oezdubna.ru. Страница станет доступной 23 июля.