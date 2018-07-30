Кимры-Клетино-Дубна. Начало ремонта

Важнейший дорожный ремонт 2018 года – ремонт направления Кимры – Клетино – Дубна. Газета «Кимры Сегодня» ведет эту проблему с 2009 года, когда на сайте департамента транспорта и связи Тверской области народным голосованием дорога была признана самой плохой в области. И вот свершилось!
Прошел конкурс, и определилась организация-исполнитель – ООО «Управление дорожного строительства» из Красногорска. Появилась информационная табличка о производстве работ с контактами заказчика и подрядчика. Вот только телефон со щита не отвечает.
Как нам пояснили в офисе фирмы, это телефон начальника участка, который рад бы всем ответить, но звонков столь много, что либо говорить, либо работать... И все же мы узнали, что укладку асфальта по графику предполагается начать в сентябре. До этого дорожники проведут множество подготовительных работ, от выравнивания и подсыпки обочин, валки сорных деревьев до снятия старого слоя асфальта и заделки ям в бетонной основе дороги.
На наш вопрос: «Справитесь ли с таким большим объемом работ за столь короткий период, который определен в три месяца?» – по телефону в красногорском офисе ООО УДС нам ответили: «Для нашей организации это вполне реальные сроки». Информацию о том, будет ли перекрыта на время укладки асфальта дорога на Дубну, мы получим ближе к осени. Тема ремонта дороги Кимры – Клетино – Дубна является для газеты одной из важнейших. - говорится в сообщении издания "Кимры Сегодня"