Кимры-Клетино-Дубна. Начало ремонта

Прошел конкурс, и определилась организация-исполнитель – ООО «Управление дорожного строительства» из Красногорска. Появилась информационная табличка о производстве работ с контактами заказчика и подрядчика. Вот только телефон со щита не отвечает.

Как нам пояснили в офисе фирмы, это телефон начальника участка, который рад бы всем ответить, но звонков столь много, что либо говорить, либо работать... И все же мы узнали, что укладку асфальта по графику предполагается начать в сентябре. До этого дорожники проведут множество подготовительных работ, от выравнивания и подсыпки обочин, валки сорных деревьев до снятия старого слоя асфальта и заделки ям в бетонной основе дороги.