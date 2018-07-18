Как проголосуем, так и жить будем

ЖКХ одна из наиболее чувствительных сфер нашей жизни. И в советские, и в постсоветские времена ей уделялось и уделяется, без преувеличения, гораздо больше внимания, чем всему остальному хозяйственному комплексу страны.

Не проходит ни одной встречи дубненских журналистов с представителями городской администрации, чтобы на ней не прозвучали вопросы о положении дел в этой отрасли.

На брифинге 9 июля глава города М.Н. Данилов рассказал о взаимодействии администрации Дубны с управляющими компаниями и своём видении взаимоотношений жителей и коммунальных служб. Говорилось, в частности, о жалобах граждан на управляющие компании в контролирующие органы и о том, чем это оборачивается для самих граждан.

Говорилось и о необходимости обдуманного и выверенного подхода к выбору тех, кто обслуживает наше жильё. Для того, чтобы «заплатить и спать спокойно», неплохо бы дубненцам иметь некий репутационный список управляющих компаний, которые уже много лет на этом рынке и которые собирают огромные финансовые средства в виде платежей за свои услуги от жителей. Да и самим жителям, если им нужны качественные услуги за их немалые деньги, нужно с полной ответственностью отнестись к выборам управляющих компаний и Совету своего дома, чтобы не получилось почти как в песне: мы выбираем, нас обдирают.

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