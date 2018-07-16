Как отопительны сезоны на Руси! Видео

На одном из кустовых областных совещаний готовность Дубны к отопительному сезону 2018-2019г.г. была оценена в 49%. Работа по сетям, паспортам домов и другим направлениям подготовки к зиме идёт в нормальном режиме и в тесном взаимодействии со всеми соответствующими организациями.

Нас давно уже не удивляют сообщения о подготовке к отопительному сезону в самых разгар лета. Традиция загодя готовиться к суровой русской зиме не нова. Ещё во времена всероссийского печного отопления, дрова готовили зимой, по снегу вывозили их из лесу, пилили, кололи и укладывали на лето в поленницы, чтобы к следующей зиме они высохли и отдали максимум тепла жилищу.

Работы по благоустройству 15 дворовых территорий, вошедших в губернаторскую программу, начнутся с 16 июля 2018г. Именно в этот день, по заверению администрации, подрядчик выходит на площадки.

Сообщалось и о засадах на тех, кто привык складировать и разбрасывать мусор где попало, мерах наказания для таких организаций и граждан, а также о применении административных мер к нарушителям тишины.

Об этом и многом другом на встрече с представителями СМИ подробно рассказали глава города М.Н. Данилов и его заместитель Н.А. Тимошенко.