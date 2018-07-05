Как избежать неприятностей от встреч с дикими животными?

Лось идет из темноты

Лоси в Подмосковье водились всегда, и не было года без столкновений автомобилей с сохатыми. Обычно в таких авариях животное гибнет, а машина больше не подлежит восстановлению. Но бывают и более печальные случаи - так, в мае этого года в Можайске лось спровоцировал лобовое столкновение двух автомобилей, в результате четыре человека погибли и трое попали в больницу. А несколько лет назад аналогичная авария унесла жизни главы подмосковных Озер и его семьи, возвращавшихся после отпуска из аэропорта.

"Наибольшее количество столкновений с лосями в Подмосковье происходит на Новорижском, Горьковском, Минском шоссе и Московской большой кольцевой автодороге", - утверждает министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Разин. - "На всех опасных участках стоят предупреждающие знаки, но аварии в основном случаются в ночное время, когда трассы свободны и водители могут развить приличную скорость. Знаки-то они видеть успевают, а вот внезапно выскочившего с обочины лося - нет".

По словам Разина, чаще всего лоси выходят на дороги в мае, когда уже подросшие годовалые животные уходят от матерей и подыскивают себе территорию для самостоятельного проживания, а также с августа по октябрь, когда у сохатых идет брачный период. А вот нынешняя, июньская, активность, скорее всего, связана с тем, что животных выгоняют из леса слепни и оводы. Их в этом году особенно много - зима была теплой, насекомые хорошо перезимовали.

"Нужно соблюдать скоростной режим. И быть предельно внимательным в зоне действия дорожных знаков "Дикие животные", особенно в темное время суток", - отвечает Андрей Разин на вопрос о том, как не пострадать при встрече с лосем. - "Если сбросить скорость и не издавать резких сигналов, животное, скорее всего, даже в агрессивный брачный период просто обойдет машину стороной - на предметы больше себя лоси обычно не нападают".

Лисица-сестрица

А жители Серебряных Прудов регулярно наблюдают на городских улицах... лис. Активисты даже опрос затеяли в социальной сети "ВКонтакте" на тему: нам кажется или это действительно лисы? Большинством голосов решили, что точно они. Но тогда пора бить тревогу, ведь известно, что к жилью обычно выходят особи, зараженные бешенством.

"Лисицы в Московском регионе все меньше боятся людей, - опровергает версию о бешенстве лесничий Игорь Родин. - Их ассимиляция в пригородной черте обусловлена тремя причинами: в близлежащих к жилью лесах у лис нет природных конкурентов и врагов, зато имеется много сделанных человеком уютных местечек, которые животное может использовать как укрытия для отдыха или выведения потомства. А главное - вблизи жилья нет перебоев с кормом, тогда как в чащах обилие еды зависит от времени года". Правда, с тем, что лис жители видели много, специалист готов поспорить: этот зверек способен быстро и много передвигаться - так что велика вероятность, что по городу ходит одна и та же лиса.

Замечать рыжих гостей на своей территории могут и дачники - особенно в тех СНТ, где противопожарные рвы исправно функционируют и в любую погоду заполнены водой. Июльский зной вполне может выгнать животных на водопой. Переживать, что лисица, попавшая в поле зрения человека, непременно больна бешенством, раньше времени не стоит - все-таки в лесах области уже несколько лет ведется регулярная иммунизация диких плотоядных животных, для которых разбрасывают приманки с вакциной. Но и трогать дикого зверя без нужды специалисты не советуют. Заметили лисицу? Лучше всего спокойно, без резких движений, отойти в безопасное место - в дом, в подъезд, за забор. Провоцировать зверя - кричать, кидаться камнями, замахиваться палкой - не стоит. Лиса - не лось, если почувствует угрозу, может напасть на объект во много раз больше себя.

Змейка, отползи

Нет такого грибника или дачника, который бы ни разу не видел в Подмосковье змею. Всего в области обитает четыре вида змей - безопасные уж и медянка и ядовитые гадюка обыкновенная и гадюка Никольского.

Этот год, по прогнозам экологов, будет на змей "неурожайным". Рептилии в период размножения любят теплую и сырую погоду, а весна в столичном регионе была ранняя, снег стаял быстро и сразу установилась жара. Тем не менее бдительности терять не стоит - особенно тем, кто живет в частном секторе. "Я выскочила на улицу на минутку, схватив висящую в летней кухне ветровку, сунула руку в карман, а там - змея! Я так кричала, что муж испугался", - рассказывает дачница из Дубны Анастасия Сидоренко. Виновником паники в этот раз стал безобидный ужик. А вот москвичу Сергею Кабанову не так повезло - когда он в майские праздники разбирал зимние завалы на своей даче в Талдоме, его укусила гадюка. Благо на даче он был не один, а с друзьями, которые быстро вызвали "скорую".

"Змеи переселяются ближе к людям из-за возросшего числа кабанов, для которых рептилии являются чем-то вроде десерта", - говорит Игорь Родин. В лесу, по его словам, главное - смотреть, куда идешь, и не пренебрегать правилом "собрался по грибы - надевай сапоги". А вот свою дачу или частный дом хорошо бы от хладнокровных обезопасить, смешав с песком хлорку, деготь, уксус или другие вещества с сильным запахом. Потом эту смесь нужно раскидать по периметру участка - и змеи уже не будут проявлять к нему любопытство. Конечно, при условии, что на этом участке не преют кучи деревянного хлама, внутри которых тепло и влажно.

ВАЖНО

Если сотрудники ДПС, оформляющие дорожную аварию, в которой погиб охотничий зверь, признают, что у водителя автомобиля был хотя бы малейший шанс избежать столкновения и он им не воспользовался (не сбросил скорость, не включил дальний свет на неосвещенной дороге), ему придется оплатить ущерб, причиненный охотхозяйству. Только в прошлом году в Подмосковье было взыскано 3,5 миллиона рублей такого ущерба.

Сколько придется заплатить за сбитое животное?