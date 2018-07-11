Как Дубна отпразднует День города? Видео

О праздновании Дня города, правда, без некоторых подробностей, которые должны стать традиционным уже сюрпризом для дубненцев, на брифинге 9 июля рассказал заместитель главы Дубны Н.Ю. Мадфес.

Особенностью этого праздника, как отмечалось, будет то, что праздновать его мы будем один день. И этот день 28 июля!

Праздничные мероприятия предполагается разнести по времени и по тематике по восьми площадкам. Завершением празднования Дня города станет традиционный фестиваль фейерверков, который организаторы назвали «Соединяя берега».