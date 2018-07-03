IT-технологии на службе бизнеса

«Медиа КСТ» представила на рынок b2b новое решение по организации процесса командировки. Для крупных компаний это больше, чем обычный сервис. Приобретая программное обеспечение от резидента ОЭЗ «Дубна», они не только избегают издержек, но почти вполовину экономят собственные средства.
Основное направление деятельности резидента особой экономической зоны «Дубна» - компании «Медиа КСТ» - разработка инновационных программных продуктов для управления бизнес-процессами на рынке b2b. Выражаясь обычным языком, компания создает IT-решения для корпоративных клиентов. И такие разработки, уже внедренные в практику тысячами клиентов, у «Медиа КСТ», которая является резидентом ОЭЗ с 2011 года, появляются практически ежегодно. Например, электронная система «Учебка» для организации непрерывного обучения стала одним из самых бюджетных решений для создания систем обучения сотрудников компаний любых масштабов и сфер деятельности.
Но, пожалуй, самым заметным на рынке b2b стал построенный исключительно на передовых технологиях флагманский продукт компании - автоматическая онлайн система для эффективной организации и управления командировками. Она обеспечивает доступ ко всем предложениям поставщиков авиа- и железнодорожных билетов, а также бронирования номеров в гостиницах, помогает выбрать максимально выгодные варианты, полностью автоматизировать процесс организации бизнес-поездок в компании, сделать его прозрачным и контролируемым. При этом клиенты «Медиа КСТ», организуя командировки через продукт резидента, получают до 40% экономии собственного бюджета и до 90% своего времени.
- Страсть к инновациям – это то, что увлекает и вдохновляет наш молодой коллектив, - говорит генеральный директор ООО «Медиа КСТ» Светлана Рудь. - Мы постоянно совершенствуем технологии, предоставляя своим клиентам уникальные и превосходящие их ожидания инновационные продукты. Результат таких усилий команды всегда одинаков: разработки наших специалистов позволяют продвигать вперед те отрасли, которые мы определили для себя ключевыми, делают бизнес клиентов - эффективнее, работу их сотрудников – продуктивнее, отдых и деловые поездки – экономичнее и ярче.
Верная своим традициям, в этом году компания представила на рынок b2b еще одно новое решение по организации процесса командировки для крупных компаний, которое может быть интегрировано с внутренними системами учета заказчиков. Для клиентов «Медиа КСТ» это больше, чем обычный сервис. Использование гибких методологий разработки и принципов lean development позволило создать максимально гибкий продукт, учитывающий особенности всех бизнес-процессов заказчика, внутренние требования компании-клиента к организации процессов и документации. Все это помогает встроить задачи по организации командировок во внутреннюю экосистему клиента, тем самым способствуя оптимизации внутренних бизнес-процессов заказчика.
Работа над развитием основного продукта продолжается. В этом году для клиентов станет доступна возможность онлайн заказа не только авиа-, железнодорожных билетов и бронирования номеров в гостиницах, но и такси таких популярных сервисов, как Яндекс и Гетт.