IT-технологии на службе бизнеса

Основное направление деятельности резидента особой экономической зоны «Дубна» - компании «Медиа КСТ» - разработка инновационных программных продуктов для управления бизнес-процессами на рынке b2b. Выражаясь обычным языком, компания создает IT-решения для корпоративных клиентов. И такие разработки, уже внедренные в практику тысячами клиентов, у «Медиа КСТ», которая является резидентом ОЭЗ с 2011 года, появляются практически ежегодно. Например, электронная система «Учебка» для организации непрерывного обучения стала одним из самых бюджетных решений для создания систем обучения сотрудников компаний любых масштабов и сфер деятельности.

Но, пожалуй, самым заметным на рынке b2b стал построенный исключительно на передовых технологиях флагманский продукт компании - автоматическая онлайн система для эффективной организации и управления командировками. Она обеспечивает доступ ко всем предложениям поставщиков авиа- и железнодорожных билетов, а также бронирования номеров в гостиницах, помогает выбрать максимально выгодные варианты, полностью автоматизировать процесс организации бизнес-поездок в компании, сделать его прозрачным и контролируемым. При этом клиенты «Медиа КСТ», организуя командировки через продукт резидента, получают до 40% экономии собственного бюджета и до 90% своего времени.

- Страсть к инновациям – это то, что увлекает и вдохновляет наш молодой коллектив, - говорит генеральный директор ООО «Медиа КСТ» Светлана Рудь. - Мы постоянно совершенствуем технологии, предоставляя своим клиентам уникальные и превосходящие их ожидания инновационные продукты. Результат таких усилий команды всегда одинаков: разработки наших специалистов позволяют продвигать вперед те отрасли, которые мы определили для себя ключевыми, делают бизнес клиентов - эффективнее, работу их сотрудников – продуктивнее, отдых и деловые поездки – экономичнее и ярче.

Верная своим традициям, в этом году компания представила на рынок b2b еще одно новое решение по организации процесса командировки для крупных компаний, которое может быть интегрировано с внутренними системами учета заказчиков. Для клиентов «Медиа КСТ» это больше, чем обычный сервис. Использование гибких методологий разработки и принципов lean development позволило создать максимально гибкий продукт, учитывающий особенности всех бизнес-процессов заказчика, внутренние требования компании-клиента к организации процессов и документации. Все это помогает встроить задачи по организации командировок во внутреннюю экосистему клиента, тем самым способствуя оптимизации внутренних бизнес-процессов заказчика.

Работа над развитием основного продукта продолжается. В этом году для клиентов станет доступна возможность онлайн заказа не только авиа-, железнодорожных билетов и бронирования номеров в гостиницах, но и такси таких популярных сервисов, как Яндекс и Гетт.