Город-побратим Гиват-Шмуэль (Израиль). Что мы знаем о нем?

25 лет назад, 28 июля 1993 года, было заключено соглашение об установлении побратимских связей между г. Дубной и г. Гиват-Шмуэль (Израиль).
Гиват-Шмуэль (ивр. גבעת שמואל) — достаточно молодой и живописный израильский городок в долине Шарон, в центре Израиля, округ Гуш-Дан (Большой Тель-Авив). Площадь — 3,5 км². Население - 25298 человек (2016).
Название города переводится как «Холм Шмуэля» и дано ему в честь лидера румынского сионизма Шмуэля Пинелеса, вице-президента Первого сионистского конгресса в Базеле. Город основан в 1944 году группой репатриантов из Румынии, а статус города он получил только в 2007 году. В 1950-х и 1960-х годах Гиват-Шмуэль принимал репатриантов — выходцев из Алжира, Марокко, Сирии, Ирака, Ирана, Болгарии, Польши и Румынии. Позже к ним присоединились репатрианты из СССР.
Гиват-Шмуэль привлекает туристов возможностью хорошо отдохнуть на море. Но насыщенной и бурной жизни в Гиват-Шмуэль ждать не стоит, он, наоборот, может похвастаться спокойствием и размеренностью, поэтому город выбирают туристы, желающие насладиться именно таким отдыхом. Гиват-Шмуэль в первую очередь запомнится зелеными скверами, в которых удастся сделать множество красивых фотографий. Самые интересные парки расположены в центре и носят названия Habanim Garden и Yuval Grove. Добравшись до последнего, рекомендуется посетить и культурный центр Culture and Art Ariel Sharon Center.
В городе много учреждений с исследовательским и научным уклоном:
- Недалеко от центра города расположена Лаборатория вычислительной нейробиологии. Здесь проводятся различные исследования, целью которых является разработка вычислительной модели нервной системы.
- Рядом находится известный израильский Университет имени Бар-Илан, в котором совмещается религиозное еврейское обучение с современными науками. Основан в 1955 году и назван в честь Меира Бар-Илана, лидера религиозно-сионистского движения. В Бар-Илане учатся религиозные и светские студенты, евреи и арабы. В университете существует школа педагогики, школа социальных работников, школа бизнеса и инженерная школа. Также при университете действуют научно-исследовательские институты физики, медицинской химии, математики, исследования мозга, стратегических исследований, психологии развития, экономики, музыковедения, археологии, еврейского права (Галаха), нанотехнологии.
- Напротив университета можно увидеть здание центра BESA (независимого академического центра стратегических исследований), занимающегося контролем безопасности на Ближнем Востоке и проектами по снижению террора в Израиле.
Если вы намерены посетить Гиват-Шмуэль, учитывайте, что климат, который здесь преобладает, – средиземноморский, зимой хоть и тепло, но дождливо. Снега здесь практически не бывает, а самая низкая температура составляет +13ºС в январе. Лето длится долго и отличается очень высокой температурой. Поэтому для посещения города идеальными являются такие месяцы, как апрель, май, сентябрь, октябрь. Весной следует быть осторожными, поскольку температура воздуха может достичь +45ºС в тени.