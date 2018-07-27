Город-побратим Гиват-Шмуэль (Израиль). Что мы знаем о нем?

Гиват-Шмуэль (ивр. ‏גבעת שמואל‏‎) — достаточно молодой и живописный израильский городок в долине Шарон, в центре Израиля, округ Гуш-Дан (Большой Тель-Авив). Площадь — 3,5 км². Население - 25298 человек (2016).

Название города переводится как «Холм Шмуэля» и дано ему в честь лидера румынского сионизма Шмуэля Пинелеса, вице-президента Первого сионистского конгресса в Базеле. Город основан в 1944 году группой репатриантов из Румынии, а статус города он получил только в 2007 году. В 1950-х и 1960-х годах Гиват-Шмуэль принимал репатриантов — выходцев из Алжира, Марокко, Сирии, Ирака, Ирана, Болгарии, Польши и Румынии. Позже к ним присоединились репатрианты из СССР.

Гиват-Шмуэль привлекает туристов возможностью хорошо отдохнуть на море. Но насыщенной и бурной жизни в Гиват-Шмуэль ждать не стоит, он, наоборот, может похвастаться спокойствием и размеренностью, поэтому город выбирают туристы, желающие насладиться именно таким отдыхом. Гиват-Шмуэль в первую очередь запомнится зелеными скверами, в которых удастся сделать множество красивых фотографий. Самые интересные парки расположены в центре и носят названия Habanim Garden и Yuval Grove. Добравшись до последнего, рекомендуется посетить и культурный центр Culture and Art Ariel Sharon Center.

В городе много учреждений с исследовательским и научным уклоном:

Недалеко от центра города расположена Лаборатория вычислительной нейробиологии. Здесь проводятся различные исследования, целью которых является разработка вычислительной модели нервной системы.

Рядом находится известный израильский Университет имени Бар-Илан, в котором совмещается религиозное еврейское обучение с современными науками. Основан в 1955 году и назван в честь Меира Бар-Илана, лидера религиозно-сионистского движения. В Бар-Илане учатся религиозные и светские студенты, евреи и арабы. В университете существует школа педагогики, школа социальных работников, школа бизнеса и инженерная школа. Также при университете действуют научно-исследовательские институты физики, медицинской химии, математики, исследования мозга, стратегических исследований, психологии развития, экономики, музыковедения, археологии, еврейского права (Галаха), нанотехнологии.

Напротив университета можно увидеть здание центра BESA (независимого академического центра стратегических исследований), занимающегося контролем безопасности на Ближнем Востоке и проектами по снижению террора в Израиле.

Если вы намерены посетить Гиват-Шмуэль, учитывайте, что климат, который здесь преобладает, – средиземноморский, зимой хоть и тепло, но дождливо. Снега здесь практически не бывает, а самая низкая температура составляет +13ºС в январе. Лето длится долго и отличается очень высокой температурой. Поэтому для посещения города идеальными являются такие месяцы, как апрель, май, сентябрь, октябрь. Весной следует быть осторожными, поскольку температура воздуха может достичь +45ºС в тени.