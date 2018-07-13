Дубна. Полиция. Подводим итоги за первое полугодие 2018

В отчетном периоде 2018 года зарегистрировано 240 преступлений (АППГ – 271), что меньше чем в предыдущем году на 11,4%:

район «Большая Волга» - 97

район «Левый берег» - 69

район «Институтская часть» - 74

Количество тяжких и особо тяжких совершенных преступлений уменьшилось на 2,3 % (с 43 в прошлом году до 42 в текущем). На прежнем уровне осталось количество зарегистрированных преступлений, квалифицируемых по ст.111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровья» (4; 2017 – 4). Зарегистрировано 1 преступление, квалифицируемое по ст. 105 УК РФ «Убийство» (2017 - 0) и 1 преступление, квалифицируемое по ст. 232 УК РФ «Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств» (АППГ – 0). Не зарегистрировано ни одного преступления связанного с изнасилованием (ст.131 УК РФ), разбойным нападением (ст.162 УК РФ), вымогательством (ст. 163 УК РФ) и хулиганством (ст. 213 УК РФ). Количество зарегистрированных преступлений, квалифицируемых по ст. 161 УК РФ «Грабеж» снизилось на 33,3% (4; 2017 – 6).

Однако количество зарегистрированных краж транспортных средств увеличилось на 33,3% (8; АППГ – 6), а также преступлений по неправомерному завладению транспортными средствами (ст. 166 УК РФ) с 0 до 1.

Количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков увеличилось на 15,8% (22, АППГ – 19), в том числе количество зарегистрированных сбытов наркотических средств и веществ на 50% (6; АППГ – 4).

На улицах города совершено больше преступлений по сравнению с прошлым годом - на 36,4% (45; 2017 – 33), а также преступлений совершенных в общественных местах на 58,2% (87; 2017 – 55).

Снизилось количество зарегистрированных преступлений:

лицами, ранее совершавшими преступления на 38,4% (85; АППГ – 138)

в состоянии алкогольного опьянения на 6,9% (54, АППГ – 58)

не имеющими постоянного источника дохода на 27% (119; АППГ – 163)

Раскрытие и расследование преступлений

Общее количество раскрытых преступлений в отчетном периоде 2018 года снизилось на 18% (209; АППГ – 255), в том числе предварительное следствие по которым производится в форме дознания – на 24% (145, АППГ – 191).

На прежнем уровне осталось количество раскрытых краж (46, АППГ – 46), вымогательств (1; АППГ – 1) и преступлений по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством» (1; АППГ – 1).

В отчетном периоде 2018 года увеличилось раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений на 6,9% (31, АППГ – 29), в том числе раскрытых преступлений по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» на 33,3% (4, АППГ – 3).

Увеличилась раскрываемость преступлений по линии экономической направленности (12; АППГ – 4).

На 100% увеличилось количество раскрытых краж транспортных средств (4; АППГ – 2).

Количество раскрытых преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков увеличилось на 11,8% (19, АППГ – 17), из них количество раскрытых сбытов наркотических средств и веществ (5; АППГ – 3).

Увеличилось количество расследованных преступлений, совершенных на бытовой почве на 4% (26, АППГ – 25).