Дубна на чемпионате мира в Гонконге. Видео

Началом пути были 15-17 места на региональных соревнованиях. Затем были победы на чемпионате и кубке Московской области.

В марте 2018 года дубненцы победили на первенстве страны, что дало возможность чемпиону России Александру Тарасову и серебряному призёру этих соревнований Вадиму Евдокимову отобраться в сборную команду юниоров для участия в Чемпионате мира по практической стрельбе, который проходил в Гонконге. И там российские стрелки не остались без серебра и бронзы.

С такой значимой для города, области и страны победой спортсменов поздравил глава города М.Н. Данилов.

Руководитель КМЦ «Инициатива» Андрей Киселёв рассказал о становлении команды и поблагодарил всех, кто оказал помощь спортсменам в достижении высоких результатов.

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