Дубна на чемпионате мира в Гонконге. Видео

Около полутора лет, поначалу в военно-спортивном клубе «Спарта», а затем в КМЦ «Инициатива» молодые ребята занимались официально признанным в нашей стране видом спорта - стрельбой из пневматического пистолета.
Началом пути были 15-17 места на региональных соревнованиях. Затем были победы на чемпионате и кубке Московской области.
В марте 2018 года дубненцы победили на первенстве страны, что дало возможность чемпиону России Александру Тарасову и серебряному призёру этих соревнований Вадиму Евдокимову отобраться в сборную команду юниоров для участия в Чемпионате мира по практической стрельбе, который проходил в Гонконге. И там российские стрелки не остались без серебра и бронзы.
С такой значимой для города, области и страны победой спортсменов поздравил глава города М.Н. Данилов.
Руководитель КМЦ «Инициатива» Андрей Киселёв рассказал о становлении команды и поблагодарил всех, кто оказал помощь спортсменам в достижении высоких результатов.
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