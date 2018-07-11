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ДШИ «Рапсодия» привезла Гран-При в Дубну

Культура     83     ср, 11.07.2018 - 21:18
Администрация Дубны
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Владимир Романцов, Главный эксперт Отдела взаимодействия со средствами массовой информации

Хор «Рапсодия» стал лучшим на 41-м Молодежном музыкальном конкурсе-фестивале «Музыкальные впечатления в Быдгоще» (Польша)

Из 15 специально отобранных коллективов из 10 стран мира, наш сводный хор «Рапсодия», по мнению представительного жюри, в которое входили профессора высших музыкальных учебных заведений и представители Министерства культуры Польши и региона, стал лучшим, завоевав единственную награду на 41 Молодежном музыкальном конкурсе-фестивале «Музыкальные впечатления в Быдгоще» (Польша).

Хор "Рапсодия" - это второй коллектив-участник, представлявший Россию за всю 41-летнюю историю конкурса-фестиваля.

поздравление