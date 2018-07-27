Древности. К Дню города. Видео

Одним сады Семирамиды,

Другим гробницы пирамид.

Есть те, кого к себе манит

Совсем другое чудо света.

Страницы древние листают

В архивах пыльных краеведы.

Их память бережно хранит,

Как жили прадеды и деды,

Чем край родимый знаменит?

Какие в древностях глубоких

Сокрыты тайные истоки?

Всех тайн загадочней одна:

«Откуда есть пошла Дубна»?

Ещё в архаике глубокой

В седые древние века

Пробилась к волжскому потоку

Мятежная Дубна-река.

На месте дубненского устья

Оставлен прошлым чёткий след.

Под слоем лет, под пепелищем

(Как не найти тому, кто ищет?)

Историки нашли ответ:

Дубна являлась городищем!

Не мудрено, ведь в этом месте

Потоки водные слились.

Путь открывало перекрестье:

Движенье Волгой - вверх и вниз,

Или Дубной - к Москвы предместьям.

За крепостным земельным валом

В то время Ратмино стояло,

А войско малым гарнизоном

Всегда надёжно охраняло

Пути торговы и окрест -

В России много гиблых мест.

Здесь караваном проходили,

Товаром полные челны.

(Эх, если б не было войны!)

Но Суздаль, Новгород и Тверь

Всегда за Ратмерь воевали.

Чтоб оседлать торговый ход,

В междоусобиц времена

С народом воевал народ,

А позже древняя Дубна

Была Батыем сожжена.

Пласты времён, событья, лица…

Но войнам не извечно длиться.

Война - разруха для страны,

Опустошение казны.

А сколько скорби год от года

Считать убытие народа?

И за отсутствие в палатах

На срок ведения войны

Князья во все века должны

Сносить упрёки от княжны.

Смекнув, князья пошли на сделку

(На перемирье, mille pardon!),

И нашу Ратминскую стрелку

Стянул таможенный кордон.

Фискальный пост с посадским бытом,

Где мытари и прочий люд,

Достаток княжеский куют

И Дубенским зовутся мытом...

От тех времён прошло немало,

В таможне надобность отпала.

Князей удельные владенья

Вошли в разряд земель дворцовых.

За храбрость и успех в сраженьях

Дворовый Ратминский надел

Был жалован семье Грязновых.

В чём характерность поселений

Поры давно минувших лет?

Признаться, сильных разночтений

В архивных памятниках нет.

Любой куском земли владел -

У каждого был свой надел.

Но так уж повелось исстари:

Чем больше у кого - тот барин!

Наибеднейший из крестьян

Имел свой дом, держал скотину,

Пахал исправно десятину.

(Для полной ясности картины –

Гектар чуть меньше десятины.

От плахи путь до гильотины

Благими помыслами соткан,

Как путь крестьянской десятины

К шести интеллигентским соткам.)



Куда б равнина ни стелилась,

Российских множество дорог

Лежали в крепость, в храм, в острог.

Где был народ, где жизнь теплилась.

Клубился старый тракт в пыли

Среди лугов в тени дубравы,

Но взгляд, едва осядет пыль,

Упрётся вдруг в большой пустырь.

Сюда бы замок, монастырь,

Но сходом было решено,

Места, где крепости валы,

Украсить храмом Похвалы.

Авторитеты были встарь

Поп, дьякон, служка, пономарь.

Им, видно, сам Господь велит

Искать для церкви должный вид,

Чтобы в два яруса, не ниже,

Чтоб видно всем и к Богу ближе!

(Кого сегодня удивит,

Что в нужном месте храм стоит?)

А прихожане храма божья

Трудились в поле день деньской,

К земному тяготея благу,

Учились в школе приходской

(Тянулся к знаниям народ),

Гуляли, пили в праздник брагу,

Грешили, каялись, молились,

Водили дружно хоровод,

Порой случался мордобой,

Но звался он кулачный бой.

Все наши города и веси

Немало знали страшных бед.

Здесь революций, войн, репрессий

Земля хранит кровавый след.

Всё, чем болела наша Русь,

В забвение не канет пусть!

Пусть твёрдо помнит стар и млад,

Чем Дубненский район богат.

Здесь за церковною оградой

Растёт могучий дуб столетний,

Старинный вяз раскинул ветви,

Кипят сиреневые кущи.

Как Божьей Матери хвала,

Горят златые купола.

Здесь всё, чтоб прочной нить была,

Для связи прошлого с грядущим.

Сергей Гор