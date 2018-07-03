Дошкольные учреждения Дубны включают в систему «Безопасный регион»

«Родители нам доверяют самое дорогое, что у них есть — детей. И каждый родитель, конечно, хочет, чтобы его ребенок находился в безопасности, был жив и здоров. Поэтому системы видеонаблюдения нам очень нужны», — говорит заведующая ДОУ № 3 «Лучик» Светлана Забалуева.

Две камеры крепят на здании так, чтобы были видны ворота — для контроля въезжающего транспорта. Еще две — на входные двери. Они распознают лица. Одна предназначена для общего наблюдения. В ее поле зрения попадают соседние дома и дворы. Информация со всех камер поступает в режиме реального времени на пульт оператора.

«В связи с тем, что наша система связана с системой ЕДДС и с базой, которая сейчас в РФ сводится в единый формат, мы отправляем ее в нашу локальную базу в Дубне и в Красногорск, в единую базу ЕДДС. И будет легко выяснить, кто приходил, когда приходил», — отмечает генеральный директор телекоммуникационной компании Николай Поляков.

Работы по установке видеокамер на территории детских садов и школ Дубны начались в прошлом году. 103 видеокамеры уже на своих местах. Всего к началу учебного года их должно быть 129. Доступ к видеоинформации будет ограничен.

«Мы продумали этот момент, чтобы видеокамеры просматривались только специально обученными людьми в ЕДДС и специалистами, чтобы любой человек не имел к ним доступ», — рассказал Сергей Ванчугин, руководитель отделения телекоммуникационной компании.

Новые камеры сразу включаются в общегородскую систему видеонаблюдения. В нее вошли и те 50, которые уже установлены в местах большого скопления и отдыха горожан — на детских площадках, перекрестках, в общественных местах, на въездах и выездах из города.

Дубна — единственный подмосковный город, который станет опытной площадкой для внедрения технологий «Умного города». Работы идут в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды и ЖКХ». Наукоград присоединился к нему в этом году.