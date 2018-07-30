День города в Парке семейного отдыха

Это мероприятие ежегодно пользуется большой популярностью у жителей Дубны и даже в праздничной атмосфере прививает дубненцам привычку внимательного отношения к своему здоровью. Поэтому в каждую палатку, где вели приём люди в белых халатах, как это всегда бывает, выстроились очереди.

Шумно и многолюдно было на различных детских мероприятиях. Многих родителей дети порадовали своими выступлениями со сцены ПСО. Вечером к этой сцене подтянулись любители рок музыки. А у пляжа на озере были свои любители позагорать и искупаться.

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