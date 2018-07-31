День города. Молодёжная поляна-причал. Видео

Администрация Дубны, скорее всего, решила, что праздника много не бывает. Жители города с этим охотно согласились и постарались побывать на всех праздничных площадках, которых в этом году было достаточно много.

День города проходил в Парке семейного отдыха, на водном стадионе имени Валерия Нехаевского, на площади «Космонавтов», не стадионе «Волна», на Молодёжной поляне и на Комсомольской набережной, в сквере Мещерякова и у причала «Дубна».

Камера информационного портала «Дубна Ру» постаралась охватить как можно больше мероприятий и как можно большему количеству наших пользователей передать праздничное настроение. Возможно, что-то удалось. По крайней мере, стремление к этому было.

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