День безопасности и здоровья

С целью укрепления знаний по безопасности дорожного движения и профилактики детского травматизма, в летние каникулы госинспектор провела викторину для детей. В игровой форме стражи порядка вместе с ребятами повторили знаки дорожного движения и закрепили правила перехода проезжей части. На встрече с госинспекторами завершающим этапом для юных пешеходов стало участие в творческом марафоне по созданию «несуществующего» дорожного знака, который они хотели бы видеть в своём городе. Активное участие детей и помощь полицейских превратило школьный асфальт в красочную площадку с новыми дорожными знаками.

На едином дне безопасности воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Дубна» вмести с детворой провели урок по карате. В ряды учеников с радостью вступил госавтоинспектор, который вместе с детьми повторял движения за юными спортсменами. Физкультурная разминка участников акции незаметно перешла в показательные выступления по вольной борьбе среди юношей-спортсменов.

В гостях у ребят побывали и сотрудники МЧС, которые рассказали о правилах поведения на воде, провели занятие по оказанию помощи утопающему и первой (доврачебной) помощи пострадавшему. Спасатели напомнили детям, что при несчастном случае нельзя упускать время. В первую очередь, нужно громко позвать на помощь и позвонить по бесплатному номеру службы спасения - 112.

Завершилось мероприятие подведением итогов и награждением победителей. Ребята поблагодарили гостей за познавательную встречу и пообещали быть бдительными и внимательными.