Дело житейское

Эта деликатная тема была поднята на брифинге в городской администрации одним из местных печатных изданий. В ряду вопросов почти 2-х часового брифинга в городской администрации она была заявлена последней, видимо, поэтому вызвала бурную полемику.

Если совсем немного вернуться в прошлое, то можно вспомнить, что общественные туалеты в Дубне были. Белоснежное сооружение из серии общественных уборных украшало берег канала им. Москвы, где-то между монументом Сталина и пристанью Большая Волга.

Ещё одно красовалось около большеволжского вокзала. Все те, кто в День Победы шествовали в праздничных колоннах на Братские могилы, проходили по улице 9 Мая мимо ещё одного монументального сооружения, возведённого для удовлетворения больших или не очень нужд населения. Ещё были какие-то убогие деревянные сооружения около клуба ВРГС «Маяк» и в некоторых других местах.

В институтской части одно из монументальных сооружений с полным набором специфических возможностей находилось на заднем дворе кафе «Дружба», другое в лесочке недалеко от ДК «Мир».

Были, конечно, и другие заведения и, что греха таить, они не всегда соответствовали санитарным требованиям, к тому же надписями на стенках попирали святые нормы социалистической морали.

Теперь таких заведений в городе нет, но, видимо, некоторым жителям наукограда не даёт покоя ностальгия по ушедшим в прошлое уютным кабинкам общественных туалетов. Иначе, откуда бы взяться письму в газету с требованием обсудить на очередной встрече представителей СМИ с администрацией Дубны перспективу возвращения к давно забытому.

И вот журналисты этой газеты, их коллеги из других изданий, а вместе с ними и представители администрации, не без некоторого смущения, с присущей интеллигентным людям неловкостью, под прицелами видео- и телевизионных камер эту проблему обсуждают. А куда деваться? Народ наш, конечно, долготерпелив, но…

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