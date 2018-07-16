Что нового в планах по созданию физмат лицея в Дубне?

Интерес к созданию лицея на базе школы №4 в Дубне понятен. До начала нового учебного года осталось совсем немного. Дубненцы переживают за судьбу одной из старейших городских школ. Всем интересно узнать на какой стадии сегодня создание лицея, в какой школе продолжат получать образование ученики и преподавать педагоги? На эти вопросы на брифинге 9 июля ответили заместители главы города Дубна Н.А. Смирнов и Н.Ю. Мадфес.

Администрацией Дубны и Министерством образования области, как двумя потенциальными учредителями, обсуждена концепция лицея, которая в ближайшее время будет представлена в правительство Московской области, которое должно вынести соответствующее решение по этой проблеме. По мнению представителей администрации, решения правительства можно ожидать в конце июля, начале августа 2018 года.

Проведено обследование здания школы, готовится техническое задание на проектирование. Разработка проекта и его экспертиза должны быть закончены к концу 2018 года. В начале 2019 года должны начаться строительно-монтажные работы.

Вторым направлением организаторы называют сетевую часть идеологии проекта, которая должна инициировать основные направления образовательного процесса, выработать кадровые решения. По сути, учредители и партнёры должны на конкурсной основе сформировать будущую команду лицея. Руководитель нового образовательного учреждения после победы в конкурсе, будет утверждён в своей должности губернатором Московской области.

После этого предстоит сформировать учебные планы, определиться с необходимым оборудованием и решить прочие организационные вопросы, чтобы к следующему учебному году выйти на этап набора детей в классы лицея.

Как уже сообщалось ранее, бывшие учителя и ученики школы №4 перейдут в школы №8 и №9. Есть решение по укреплению материально-технической базы этих школ и продолжению работ по благоустройству их территорий. Директор школы №4 переходит на должность директора школы №10. Все мероприятия идут по сформированному плану и завершатся в срок.