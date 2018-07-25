Четыре пусковых комплекса «ИНТЕХ-Сервис» в ОЭЗ «Дубна». Видео

ПЕРВЫЙ ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС - разработка и производство скважинных приборов для исследования вертикальных скважин.

Используя научно технические заделы и защищённые российские патенты, в период с января 2018 по июнь 2019 года начать и завершить строительство этого комплекса.

К июню 2019 года обеспечить производство первого комплекта оборудования «Дубна ЭДК-7-89-01 ВЦ 19» для проведения испытаний в Юго-Восточной Азии. К ноябрю 2019 года произвести и подготовить первый комплект малогабаритного оборудования «Дубна ЭДК-5-54-01 ВЦ 19», к испытаниям на нефтегазовых месторождениях Ближнего Востока в наклонно-направленных и горизонтальных скважинах.

ВТОРОЙ ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС - разработка и производство скважинных тракторов 54 мм для исследования горизонтальных скважин.

С июля 2019 до июня 2020 года будет завершено строительство второго пускового комплекса, производственные мощности которого позволят организовать изготовление отечественных скважинных тракторов «ИНТЕХ-ТРАК-3-54-01 ВЦ 19» для доставки приборов «Дубна ЭДК-54-01 ВЦ 19» и других геофизических устройств в наклонно-направленные и горизонтальные скважины.

ТРЕТИЙ ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС - разработка и производство техники для капитального ремонта скважин (КРС) и забуривания боковых стволов (ЗБС).

С июля 2020 по июль 2022 года завершится строительство третьего пускового комплекса.

ЧЕТВЕРТЫЙ ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС - разработка и производство роторных управляемых систем, геонавигации и каротажа в процессе бурения. Эти работы пройдут с августа 2022 по июнь 2024 года.

Геофизическое приборостроение относится к области высоких информационных и наукоемких технологий. С привлечением выпускников кафедры «Общей и прикладной геофизики» Университета «Дубна», начнётся разработка собственной забойной телеметрической системы, в состав которой будут включены модули каротажа в процессе бурения.

Будет разработана роторно-управляемая система – современное поколение бурового оборудования, предназначенное для бурения наклонно-направленных, горизонтальных и многоствольных скважин, в том числе для бурения на континентальном шельфе в Арктике. Данное оборудование позволит уменьшить срок строительства скважины.

Рост доли трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов, а также неопределенность по ценам на нефть и природный газ ставят задачу применения высокотехнологичных решений для повышения эффективности разработки месторождения и снижения себестоимости добычи.

Сегодня на российском рынке роторные управляемые системы предлагаются только в составе сервиса «Большой Четверки» по премиальной цене.

Необходимо разрабатывать перспективные и трудноизвлекаемые запасы на новых и старых месторождениях без участия иностранных нефтесервисных компаний, деятельность которых может быть заблокирована в России санкциями.

Задачи подобных проектов связаны, прежде всего, с возрождения отечественного геофизического приборостроения, с наращивания технологического потенциала предприятий для удовлетворения растущих потребностей рынка как внутри страны, так и за рубежом.

Необходимо обеспечить эффективную работу и восстановление взаимодействия академической, вузовской и отраслевой науки, воспитать новое поколение высококвалифицированных специалистов-геофизиков.

На презентации выступили: Гендиректор ООО ИНТЕХ-Внедрение Беляков Виктор Николаевич, Председатель Совета директоров ООО ИНТЕХ-Сервис Цой Валентин Евгеньевич, Ректор Российской государственной академии интеллектуальной собственности Близнец Иван Аатольевич и Ректор Университета Дубна Фурсаев Дмитрий Владимирович.

В рамках презентации был подписан ряд соглашений, соответствующих поставленным задачам.